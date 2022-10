‘El Paisa’ reclamó $12 millones de su reincorporación, pese a no comparecer ante JEP

Desde el mes de marzo de este año la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, solicitó a la Agencia para la Reincorporación y Normalización suspender la renta básica, acordada en el acuerdo de paz, a Iván Márquez y a Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, por el proceso de incumplimiento y sus no comparecencias ante este tribunal.



El director de la Agencia para la Reincorporación, Andrés Stapper, explicó que con anterioridad fueron destinados $15 millones de pesos para Iván Márquez, pero él no los retiro.



"Él no ha retirado un solo peso y la JEP el mes pasado nos dijo suspéndanle los pagos a esta población. Entonces, ya tenemos una decisión judicial que nos permite suspender el desembolso a Iván Márquez. Sobre ‘El Paisa’, tiene una situación diferente, a él se le han venido desembolsado los recursos. Retiró el mes pasado 12 millones de pesos, pero no llegó el oficio y a partir de ahora se tomó esa decisión", aclaró Stapper.



Esos dineros suspendidos se devuelven al presupuesto general de la Nación hasta que se decida la situación jurídica de ambos exjefes guerrilleros, de quienes, hasta el momento, se desconoce su paradero.