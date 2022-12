BLU Radio accedió a toda la declaración del exjefe anticorrupción Luis Gustavo Moreno ante la Corte Suprema de Justicia el pasado lunes 27 de noviembre en la que hace muy importantes revelaciones sobre el famoso proyecto político del denominado ‘cartel de la toga’, específicamente de Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, punto en el cual, menciona al exfiscal Eduardo Montealegre y al fiscal Néstor Humberto Martínez.

Moreno revela una pelea en las entrañas del poder en la rama judicial por las distintas líneas de mando que, supuestamente, querían para la nueva Fiscalía.

Finalmente, según Moreno, el pulso lo gana Leonidas Bustos, quien apoyaba a Martínez, hoy fiscal general.

Además, también deja ver nombres de decenas de congresistas y excongresistas involucrados con ese cartel. Esta es la última declaración que Moreno rindió ante este tribunal y se puede considerar como la hoja de ruta de la Corte, de cierto modo de la Fiscalía y de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, frente a las próximas decisiones sobre el cartel de la toga.

Con esta declaración de más de tres horas queda comprobado que Gustavo Moreno, el capturado exjefe anticorrupción de la Fiscalía, está colaborando con la justicia y, además, entrega claridad frente a nombres de importantes políticos que no necesariamente por estar dentro de la llamada "matriz de colaboración" con el ente acusador, son culpables, o eventualmente pagaron para arreglar sus procesos.

Sobre el proyecto político del cartel de la toga

El magistrado Luis Hernández le preguntó a Luis Gustavo Moreno sobre el manejo burocrático de un proyecto político. Este, le dice que tanto Leonidas Bustos como Francisco Ricaurte vetaban nombres en la Corte Suprema de Justicia e, incluso, desde antes de conocerlos se movían para que sus "amigos llegaran a la mayoría de cargos de la Corte Suprema".

"Pacho era muy activo y en su momento Bustos. Sobre todo, además, estando Pacho en Consejo Superior, de la conformación de listas, como vetaba algunos nombres y cómo se movían para que se diera la cooptación en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Y ellos estaban en ese ejercicio desde antes de conocerlo. Que los amigos de ellos llegaran a la mayoría de cargos de la Corte", reveló moreno.

El magistrado Hernández le insistió a Moreno en que explicara de qué se trataba el proyecto político y entonces hizo una referencia sobre el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

“El doctor Leonidas quería ser el fiscal general. Eso no se da porque el fallo del Consejo de Estado cierra la puerta y empiezan a restructurarse. Después hay una pelea. No pelea en el sentido de que se dejan de hablar (…), sino pelea en el sentido de no estar unidos respecto a las aspiraciones del proyecto de la Fiscalía del doctor Bustos, que primero estaba en cabeza de él, y después pasó a estar en cabeza de Néstor Humberto Martínez”, dijo.

Mauricio Lizcano



Luis Gustavo Moreno afirmó que, aunque no le consta si se efectuó o no el negocio con el senador Mauricio Lizcano, el exmagistrado Leonidas Bustos sí le habló de un nuevo negocio que lo comprometía y dijo que había de por medio 5.000 millones de pesos. (Vea además: Corte avala extradición a Estados Unidos de exfiscal Luis Gustavo Moreno ).



Incluso, que había una orden de captura en su contra. Y finalmente, tiempo después, en Bogotá, Gerardo Torres le dijo que tenían un nuevo amigo y que ese amigo era Lizcano.

Luis Alfredo Ramos



En este caso, Luis Gustavo Moreno afirmó que en lo que a él le compete puede decir que no hubo corrupción. Sin embargo, es claro en afirmar que no sabe si por otro lado si se hicieron gestiones distintas porque él tenía cercanía con Liliana Rendón, exsenadora antioqueña del Partido Conservador.



En medio del interrogatorio, el magistrado Hernández le preguntó a Gustavo Moreno qué sabe de Carlos Enrique Areiza, testigo contra Luis Alfredo Ramos en ese proceso.



En ese momento, Moreno menciona al senador Iván Cepeda.



Liliana Rendón



Sobre lo que sabe de la exsenadora Liliana Rendón, Luis Gustavo Moreno dijo que todo lo que le ha contado a la Corte es porque Francisco Ricaurte se lo dijo a él, dándole la explicación de porqué llegaba el proceso de Luis Alfredo Ramos. Sin embargo, asegura que no conoció el proceso y que no sabe si existió orden de captura.



Moreno afirmó que Ricaurte sí le dijo que la habían ayudado a que no la capturaran.







Zulema Jattin



Sobre Zulema Jattin, Luis Gustavo Moreno dijo que aunque no existió dinero de por medio porque en ese momento Ricaurte no tenía injerencia en su proceso porque le correspondía a la magistrada María del Rosario González, si hicieron maniobras dilatorias.



El compromiso que él asumió fue ayudarle después con Gustavo Malo. Sin embargo, dijo Moreno, el proceso no se ha fallado entonces no tuvo la ayuda que se le iba a dar con Malo, hoy en licencia y ahora con incapacidad.





Piedad Zuccardi



Gustavo Moreno habla tres veces que vio a Piedad Zuccardi, las dos primeras casuales y la tercera enviado por Ricaurte, que tenía interés en ese caso y como lo refirió a la Corte él hablaba de una cifra de 4.000 millones de pesos y el Leónidas Bustos decía que ayudaba por 10,000 millones de pesos, entonces que se marginó del tema porque no hubo un acuerdo con él.



Sin embargo, Moreno sugiere que no sabe si hubo un tipo de puente después pues Ricaurte tenía cercanía con familiares de Piedad, porque son de la ciudad de Cartagena



Franklin Chaparro



Por primera vez habla sobre María Cristina Pineda esposa de Bustos y la injerencia en el proceso que no se puede acordar porque el exalcalde de Villavicencio nunca pudo reunirse con ella en su apartamento ni ella con él en lugares públicos por una orden de captura que había en su contra. Dice que existió un monto previo por el caso de 1.500 millones de pesos.