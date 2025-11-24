En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Empate 4-4 en la Corte Constitucional deja en suspenso la reforma pensional: decidirá un conjuez

Empate 4-4 en la Corte Constitucional deja en suspenso la reforma pensional: decidirá un conjuez

Hubo empate 4-4 durante la votación en la Corte Constitucional sobre la ponencia que pide tumbar el proyecto del Gobierno Petro. Ahora el caso quedará en manos del conjuez Carlos Pablo Márquez.

