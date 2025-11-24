Empate 4-4 en la Corte Constitucional deja en suspenso la reforma pensional: decidirá un conjuez

No hubo decisión en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, en la Sala Plena que inició sobre las 9:00 a.m. hubo un empate de 4 a 4, lo que en la práctica significa que la decisión la tendrá un conjuez que en este caso será Carlos Pablo Márquez.

Un poco más temprano en esa misma Sala se tomó otra decisión clave en cuanto a la recusación que cursaba contra el magistrado Héctor Carvajal, tras la solicitud de la senadora Paloma Valencia de apartarlo de la discusión por haber conceptuado sobre la ley que está siendo estudiada en la Corte.

En efecto, esa recusación fue declarada fundada, lo que significa que prosperó y que Carvajal, quien fuera abogado personal durante muchos años del presidente Gustavo Petro, fue apartado de la discusión sobre una de las reformas bandera del Gobierno Petro.

Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

La reforma pensional es tal vez una de las decisiones más importantes que tiene la Corte Constitucional en su agenda, y que indudablemente ha marcado un fuerte pulso entre el Gobierno y esa Corte en medio de acusaciones por parte de simpatizantes y miembros del Gobierno Nacional al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien es presidente del alto tribunal y ponente de esa demanda.



Ahora empieza una carrera contrarreloj porque los tiempos están ajustados, la Rama Judicial en pleno inicia su vacancia el 19 de diciembre y el conjuez tendrá 15 días para estudiar todo el expediente de la reforma pensional.