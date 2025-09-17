Encuentran cuerpos del mayor Edward Guevara y su empleado Gian Roldán en zona rural de Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales confirmó que los cuerpos encontrados anoche en una zona boscosa de la vereda Nueva Primavera sí corresponden al mayor de esa institución, Edward Fabián Vergara Sierra, de 39 años, y a su acompañante, Gian Marco Roldán Ibarra, de 21.

Los uniformados que acompañaron las inspecciones realizadas por agentes del CTI de la Fiscalía determinaron que los cuerpos tenían las mismas prendas que ambos lucían el día de la desaparición. En el caso del mayor, una camiseta edición especial de la Selección Colombia, una chaqueta azul y un pantalón de jean.

Además de esas coincidencias, hay otras pistas que no dejan duda de que se trataba de estos dos hombres. La última señal emitida por los celulares del mayor y de Gian Marco se registró en esa zona rural y, horas antes, en un lugar cercano, habían hallado los documentos personales e institucionales del oficial de la Policía.

Sandra Vergara, hermana del mayor, envió un comunicado en el que lamentó la muerte de su ser querido y rechazó la forma en que la Alcaldía de Manizales manejó la información.

Recordó que, en la mañana del pasado martes, en rueda de prensa, el alcalde Jorge Eduardo Rojas aseguró que ya conocían el paradero del oficial y de su acompañante, y afirmó que no se trataba de una desaparición, sino que habían salido voluntariamente. Sin embargo, horas más tarde fueron encontrados enterrados en una fosa en zona rural.

“Con profundo dolor por el fallecimiento de Edward Fabián Vergara Sierra, mayor activo de la Policía Nacional, la familia lamentamos no solo su pérdida, sino también la manera en que se manejó públicamente su desaparición. Las declaraciones irresponsables emitidas por el alcalde Jorge Eduardo Rojas y la secretaria Paula Sánchez, en las que se minimizó su ausencia con explicaciones que hoy se demuestran erradas, causaron gran desconcierto y dolor adicional en un momento de angustia”, señala el comunicado de la familia.

Medicina Legal, durante la jornada de este miércoles, adelanta las labores de necropsia, en las que analiza diferentes impactos de bala en ambos cuerpos, principalmente en la zona del tronco y uno de ellos en el mentón.

Por otra parte, la Policía informó que el Mazda 3 de placas JCO 499, en el que los dos hombres habían salido el martes de la semana pasada desde el edificio Verona, en el barrio La Carola de Manizales, fue ubicado en un parqueadero de una unidad residencial de Pereira. El vehículo presentaba golpes.

Por el momento, las autoridades manejan como hipótesis principal que la muerte se produjo por un hurto del automotor, sin embargo, investigan otros posibles móviles.