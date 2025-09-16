Hospital Infantil de Manizales suspende servicios a niños de la Nueva EPS por millonaria deuda

El Hospital Infantil Rafael Henao Toro de Manizales suspendió la prestación de servicios a los niños afiliados a la Nueva EPS debido a las altas deudas de la aseguradora con el centro hospitalario, que ascienden a 18.000 millones de pesos.

La medida afecta no solo a los pequeños de la capital caldense, sino también a pacientes del resto del Eje Cafetero y de los departamentos que conforman el Tolima Grande, quienes acuden a este hospital especializado en atención infantil.

El cierre de servicios ya provocó la cancelación de varias consultas con especialistas, muchas de ellas de carácter urgente, lo que obliga a los padres de los menores a buscar soluciones directamente con la EPS.

Juan Carlos Gómez, gerente del hospital, explicó que antes de la intervención del Gobierno nacional a la Nueva EPS la deuda oscilaba entre 6.000 y 8.000 millones de pesos. Sin embargo, tras la medida, el monto se multiplicó por cuatro, volviendo inviable la continuidad en la prestación de los servicios.

El caso no es aislado. En Manizales, tanto el Hospital Santa Sofía como el Universitario de Caldas habían cerrado servicios a usuarios de la Nueva EPS el mes pasado, aunque tras varias mesas de diálogo se logró restablecer la atención mediante acuerdos de pago.

La Clínica Avidanti de esta capital también suspendió servicios a esa aseguradora el mes pasado y aún sostiene conversaciones para pactar pagos.

En el departamento, la crisis también golpea al Hospital San Félix de La Dorada, que este año ha suspendido en dos ocasiones los servicios a la aseguradora, pese a atender a más de 80.000 usuarios en el Magdalena Medio, por los mismos motivos: millonarias deudas e incumplimiento en los acuerdos pactados.

En cuanto a la dispensación de medicamentos, a finales de la semana pasada Audifarma cerró su única sede que funcionaba en Manizales y que distribuía medicinas a 40.000 usuarios del régimen subsidiado.