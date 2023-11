Es suficiente la declaración de Mancuso para llevar a Uribe a juicio: familiar de Jesús María Valle

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue aceptado por la JEP por sus aportes de verdad, ante los magistrados que llevaron el caso en una audiencia reservada, Mancuso aseguró que el expresidente Álvaro Uribe tendría, presuntamente, responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Jesús María Valle estaba denunciando alianzas entre militares y el paramilitarismo en la masacre de El Aro, en Ituango y fue asesinado el 27 de febrero de 1998.

Tras estas declaraciones de Mauricio Herrera Valle, sobrino de Jesús María Valle; le envió un documento a la JEP y a la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que en ese entonces Uribe era gobernador de Antioquia.

“Con el mayor respeto, en calidad de víctima, en calidad de familiar con grave daño causado por el fallecimiento de mi tío, Abogado Jesús María Valle Jaramillo, sea procesado por la presunta comisión de los homicidios, donde perdieron la vida; para aquel entonces, los habitantes del Aro y la Granja en el Municipio de Ituango para la década de los 90s; vilmente masacrados, en violación de las normas humanitarias y convenios internacionales que reprochan esta clase de atrocidades, y por la, hasta este momento procesal, comisión del presunto delito de Homicidio por el asesinato de mi tío, Jesús María Valle, por haberle denunciado de viva voz al el Dr. Álvaro Uribe Vélez entonces Gobernador de Antioquia, posible incursión (para aquel entonces) de los grupos paramilitares en su pueblo”, señala el abogado de la familia.

En el mismo sentido Mauricio Herrera, pide que se verifique la investigación que reposa de Jesús María Valle en contra del expresidente Uribe y que se de inicio a un juicio.

“Considero que es suficiente la declaración del señor Mancuso para llevar a juicio penal al Dr. Álvaro Uribe Vélez, como quiera que se cuenta no solo con la declaración de esta persona, sino también de otros desmovilizados que concatenan tiempo, modo, lugar y nexos de participación en los hechos; por los cuales ya han sido hasta e incluso condenadas personas, que no han querido mencionar al exgobernador de Antioquia en dichos asesinatos, razón por la cual, en esta misiva, igualmente, solicito sean excluidos los señores Angulo de la JEP por no haber indicado la verdad en sus declaraciones ante esta corporación”, señala el documento enviado a la JEP y a la Corte Suprema.

Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo, fueron condenados a 30 años de prisión por el homicidio de Jesús María Valle y además fueron aceptados por la JEP recientemente.

