"Lo agregaré a denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía": Uribe ante señalamientos de Mancuso

Luego de que, ante la JEP, Salvatore Mancuso vinculara a Álvaro Uribe Vélez con la masacre de El Aro en 1997, el expresidente y líder natural del Centro Democrático se pronunció y aseguró que estas denunciar las agregara a las anteriores en Estados Unidos y lo pondrá a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe fue a través de su cuenta de X -antes Twitter-. Ahí fue cuando dijo que agregará los nuevos señalamientos a denuncias que ha interpuesto contra el exjefe paramilitar.

"Este bandido de Salvatore Mancuso, ahora cambia de versiones sobre El Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia”, señaló el expresidente Uribe.

En la audiencia reservada ante la JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que esta masacre, ocurrida en 1997, se habría cometido, presuntamente, por una solicitud de Pedro Juan Moreno, quien para época era el secretario de Gobierno del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez.

“El Aro, yo estuve previo al Aro, porque el Aro sí va a ser desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas, Iván Ramírez me lo encontré en la oficina de Elena y él me había mandado a hablar con el general Manosalva”, señaló Mancuso.

El exjefe paramilitar dijo que, supuestamente, el expresidente Uribe tendría conocimiento de estos hechos: "Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, aseguró Mancuso.

Esta masacre de El Aro dejó 17 personas asesinadas, otras desplazadas y otro grupo de personas fueron despojadas de sus tierras.

Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro. Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido.

