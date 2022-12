"Es un psicópata": madre de Daniela Espitia sobre el asesino de su hija

El asesino de Daniela Espitia Flórez no solo acabó con su vida dentro de un motel del centro de Barranquilla, sino que, luego de dejar su cuerpo ensangrentado en una habitación, se comunicó con un familiar de ella para avisarle, sin mayor reparo, que la había matado.

Yenny Flórez, madre de la víctima, narró que la fatídica llamada la hizo la expareja sentimental de Daniela y padre de sus dos hijos de 2 y 5 años, el mismo hombre que quedó registrado en videos de seguridad cuando llegó al motel en compañía de la joven y, momentos más tarde, cuando salió solo de este lugar.

"Él es un psicópata, cómo él va a matar a mi hija y va a llamar a decir que la mató, pero no dijo dónde la dejó. Llamó a un familiar de nosotros y lo amenazó e, incluso, después llamó a su casa a avisar lo que había hecho para que la familia de él se fuera de ahí y le sacaran su ropa", contó.

Flórez afirmó que en la Fiscalía reposan dos denuncias por violencia intrafamiliar que en diferentes fechas interpuso la joven de 21 años en contra del papá de sus hijos. A esto se suman tres denuncias en Comisarías de Familia por los mismos conflictos en el hogar, razón por la que Yenny sabía que en cualquier momento su hija podía ser asesinada.

“Esto era algo que yo tenía en mi corazón que podía suceder. El día que eso pasó, muchos me daban ánimo y me decían que no fuera tan trágica, que la siguiéramos buscando, pero yo se los dije: mi hija está muerta, yo lo siento”, expresó.

El cuerpo de Daniela fue hallado tendido en la cama de un motel, cubierto con una sábana, una almohada en la cara y una herida en el pecho que habría sido causada con un pico de botella.

Cuatro días después del crimen, las autoridades siguen tras la pista del presunto feminicida, a quienes la familia de la víctima identifica como Deimmer Díaz.