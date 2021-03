Escalofriante: se conocen testimonios de testigos de la Fiscalía sobre desaparición de Sara Sofía

La Fiscalía General de la Nación empezó a narrar testimonios de testigos sobre la desaparición de la pequeña Sara Sofía .

El primer testigo presentado por la Fiscalía es el de una vendedora ambulante, amiga de Carolina Galván, quien contó detalles del momento en el que, supuestamente, la mamá de la pequeña y su pareja habrían lanzado a un caño a la niña.

"Cuando fueron a despertar a la niña estaba fría y tiesa. A ellos les había dado mucho miedo, a Nilson y a Carolina, la habían llamado y la niña no despertaba, buscaron una bolsa negra, una caja y la lanzaron al caño entre los dos. Les pregunté porque no la habían llevado al hospital y ella me respondió que tenía la frente, ojo y pierna morada", relató la Fiscalía.

Un segundo testimonio

El administrador del paga diario donde vivió Carolina Galván dijo que la mujer confesó la muerte de la niña.

"Esa noche me comentó que la niña de un año se le había muerto. Que ella le había dado comida y le había bronco aspirado", narró la Fiscalía .

La investigación da un giro

La primera hipótesis de la desaparición de Sara Sofía dio un giro al conocerse el testimonio de un peluquero de la zona y los hijos de Nilson Díaz, quienes manifestaron ver con vida a la niña hasta el último momento.

Otro testigo es uno de los hijos del padrastro de Sara Sofía, quien narró que la pequeña era víctima de maltratos.

Escuche más detalles de esta noticia: