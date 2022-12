Escándalo de acoso sexual salpica a un teniente del Inpec

BLU Radio conoció un video en el que dos jóvenes que prestan servicio militar como auxiliares en el Inpec, dentro de la cárcel de El Pedregal, en Antioquia, denuncian por acoso sexual a un teniente de una de las compañías del personal de seguridad.

“Me ha puesto turnos de patrulla y en la carpa para tener acercamiento a mí. Él entra allá y se queda hablando conmigo y me empieza a tocar la pierna y me empieza a subir hasta tal punto que yo me le quito, me le corro, me dice que deje de ser tan arisco, entonces yo me paro y me dice ‘venga para acá ome’. Vuelvo y me siento y sigue con las mismas actitudes”, señala el joven, que responde al nombre de Juan Fernando.

Vea la denuncia completa:

Asegura, además, que el oficial le “toca mucho la oreja” y que, incluso, ya le dio como regalo una camisa roja.

BLU Radio consultó a Imelda López Solorzano, directora regional noroeste del Inpec, quien aseguró que ya conoce la denuncia.

“La semana anterior fuimos informados por parte del señor auxiliar bachiller, quien me manifestó que presentaba la denuncia a la Fiscalía y el día de ayer (miércoles) me hizo llegar la denuncia radicada”, precisó.

Según la funcionaria, con ese documento “se dio apertura a la investigación disciplinaria para determinar si hay responsabilidad disciplinaria para el oficial”.

López aseguró que el personal de auxiliares que, presuntamente, son víctimas del acoso ya fueron trasladados del establecimiento de Pedregal.

Sin embargo, aseguró que es la primera denuncia de este tipo que reciben en la dirección regional y que iniciarán las indagaciones para establecer si es cierta o falsa la información.

*Escuche la entrevista completa con la directiva del Inpec sobre esta denuncia: