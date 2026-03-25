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Blu Radio  / Judicial  / Escándalo marionetas 2.0: Corte condenó a senador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por corrupción

Escándalo marionetas 2.0: Corte condenó a senador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por corrupción

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de prisión al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por el escándalo de corrupción conocido como 'Marionetas 2.0'.

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