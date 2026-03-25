Escándalo marionetas 2.0: Corte condenó a senador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por corrupción

En un fallo de 438 páginas, el alto tribunal condenó al senador del Centro Democrático, Ciro Alejandro Ramírez, dentro del proceso penal que se le seguía por su presunta participación en una red para direccionar contratos públicos a cambio de beneficios políticos y económicos.

Según el fallo, el congresista fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con la suscripción y ejecución de un convenio interadministrativo entre el Departamento de Prosperidad Social y la Empresa para el Desarrollo Territorial, Proyecta.

"Lo anterior, en razón a que se demostró que el acusado lideró una organización criminal de la que hicieron parte funcionarios públicos, particulares y contratistas, a través de la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 —así como de otros contratos derivados del mismo— con el interés de beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política", señala el extenso fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema

De acuerdo con la sentencia, se probó que el senador Ciro Alejandro Ramírez habría participado en la estructuración de un acuerdo criminal que tenía como finalidad manipular procesos contractuales para favorecer a determinados contratistas, a cambio de apoyo político y beneficios económicos.



Las duras sanciones a Ciro Alejandro Ramírez por el escándalo de las 'Marioneta 2.0'

Además de la pena de prisión de 23 años, la Sala de Primera Instancia también impuso la sanción de inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo, además de una millonaria suma que, para la época, asciende a más de 22 mil millones de pesos.



"Negar al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria, conforme con las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo", señaló el alto tribunal.