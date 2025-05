Corte notificó al Senado sobre la libertad provisional de Ciro Ramírez quien pide volver al Congreso

En las últimas horas, se conoció que la defensa de Ciro Alejandro Ramírez, investigado por el escándalo de corrupción conocido como “Marionetas 2.0”, en una comunicación dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, Ramírez pidió su reintegro al Senado tras quedar en libertad provisional por orden de la Corte Suprema de Justicia.

En este caso, el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, ya notificó a la Secretaria del Senado la decisión proferida hace unos días por el alto tribunal sobre la libertad de Ramírez.

Este es un paso clave para las pretensiones del excongresista, pues el Senado ya tiene las razones expuestas por la Corte para revocar la medida de aseguramiento que pesaba en su contra.

“De manera atenta y de conformidad a lo dispuesto en el auto del 2 de mayo de 2025, proferido por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso adelantado contra Ciro Alejandro Ramírez Cortés”, señala el auto.

El entonces congresista del Centro Democrático fue suspendido de su cargo mediante la Resolución 240 de la Mesa Directiva del Senado, emitida el 19 de febrero de 2024.

Esta suspensión fue consecuencia directa de la medida de aseguramiento impuesta por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el 14 de diciembre de 2023, en el marco de una investigación penal que aún continúa en curso por la presunta participación de Ramírez en el escándalo de corrupción de las 'Marionetas 2.0'.

El abogado José Luis Moreno, aseguró que no habría impedimento alguno para que Ciro Ramírez vuelva a sus funciones en el Congreso.

“Ciro Ramírez no está condenado, la Corte Suprema levantó la medida de aseguramiento que lo había apartado del cargo. En términos jurídicos, esto significa que desaparece el obstáculo legal para ejercer funciones. Se trata de una garantía constitucional: no es una defensa de personas, sino de principios. Cualquier ciudadano, incluido un congresista, puede ejercer su cargo si no está legalmente inhabilitado”