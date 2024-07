Escándalo UNGRD: audio salpicaría a ex ministro del Interior y exdirector del Dapre

El entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) tiene hoy en el centro de la polémica al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los chats de Sneyder Pinilla con el ministro Bonilla y varios de sus enlaces para supuestamente "comprar" congresistas a cambio de apoyo a proyectos del Gobierno. Pero ahora se conoce un audio en el que relacionarían a otros altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Petro.

Cada día se conocen más detalles sobre esa megaoperación de corrupción y que tiene al exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla prendiendo el ventilador y salpicando a importantes funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro.

En las dos entregas que ha revelado la Unidad Investigativa de Noticias Caracol se conocieron las pruebas que tanto Olmedo como Pinilla entregaron a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Una de las figuras que fue mencionada con fuerza es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Tanto que, en la segunda entrega de esta investigación, se revelaron los chats entre el mismo ministro, su asesora María Alejandra Benavides, Jaime Ramírez Cobo, asesor del DAPRE, y Sneyder Pinilla.

En esos chats, según la versión de Pinilla, se habría cuadrado el esquema de entrega de contratos por más de 92.000 millones de pesos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), y que habrían sido la moneda de cambio para que cinco congresistas y un excongresista apoyaran las peticiones de créditos del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

En la tarde de este jueves, Revista Cambio reveló un audio que se suma a estos polémicos chats y que complementan la trazabilidad de esta operación y en la que aparecen mencionados otros dos altos funcionarios: el hasta hace pocos días ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el actual director de Inteligencia y exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González.

““A mí me manda esto el asesor de Congreso del mininterior y del doctor Carlos Ramón del DAPRE, él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que es el enlace de Congreso de ellos dos. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae lo que están haciendo en Congreso. Te lo mando a ti para que me ayudes a preguntarle a él (a Olmedo)”, se escucha en el audio revelado por el portal digital.

Quien habla es Carolina Martínez, mano derecha de Olmedo López, y en el audio dan las instrucciones a Pinilla para llamar con urgencia a los contactos en esos tres municipios para estructurar los proyectos y así desembolsar los dineros, bajo el supuesto de que se necesitaban esas obras para atender estragos de la ola invernal.