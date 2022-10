Esta es la carta de EE.UU. a la JEP con duras advertencias en el caso Santrich

Este miércoles llegó al Ministerio de Justicia una carta firmada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que de inmediato fue remitida a la sección de revisión de la JEP, instancia encargada de definir si avala o no, si da vía libre en primera instancia, a la extradición de Jesús Santrich por supuesto narcotráfico y vínculos con el cartel de Sinaloa.

En la breve misiva, Estados Unidos ratifica que no va a enviar más pruebas que las que envió en el expediente porque asegura que “no corresponde con su práctica judicial”.

Además, hace alusión al tratado de extradición vigente entre ambos países, Colombia y Estados Unidos, donde no se requieren todos los elementos del expediente para que las justicias de uno y otro país decidan si tienen o no razón cuando se les solicita la extradición. Dice que no es práctica de los dos países justamente esa solicitud de pruebas.

Cabe recordar que el 23 de octubre de 2018 la Secretaría Ejecutiva de la JEP le solicitó al Gobierno de Estados Unidos, por medio de una carta rogatoria, material probatorio para definir el caso de Jesús Santrich.

El 3 de diciembre de 2018 el Ministerio de Justicia remitió la carta por correo certificado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

A finales de enero de 2019 la ministra de Justicia confirmó en BLU Radio que el documento fue enviado por 4-72, pero por un problema logístico quedó represado en Panamá.

El 4 de febrero la carta fue oficialmente entregada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

¿Qué viene en el caso Santrich?

Se mantienen los términos, hasta el 7 de marzo hay plazo para que haya cualquier tipo de actuación. Esa fecha comienza a correr cinco días exactamente para trasladar todo el expediente a la Procuraduría, a las víctimas y a la defensa de Santrich.

Luego se sienta la sesión de revisión a estudiar de fondo el caso Santrich, es decir el 12 de marzo. Si bien no hay un plazo perentorio, sí podría esperarse que antes de finalizar el tercer mes del año haya decisiones de fondo sobre Santrich en la JEP.

