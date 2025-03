“Estaba a punto de explotar”: nueva revelación sobre la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continua con nuevas revelaciones. Luego de escuchar a los abogados de las partes y mostrar evidencia fotográfica del día en que murió en su casa en Argentina, se conocieron los testimonios de las dos primeras personas que lo vieron cuando se confirmó el fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Esta vez, el tribunal que lleva el caso escuchó al subcomisario de la Policía Lucas Farías al considerar que su testimonio podría aportar en la investigación que se adelanta. Durante la última audiencia, el oficial dijo que entró al cuarto donde estaba el ídolo argentino una hora y media después de su muerte.

Al llegar, según relató, no vio “elementos médicos” ni sueros que, añadió, tendrían que estar junto con un paciente atendido desde casa, como era el caso de Maradona. Justamente, aseveró que nunca llegó a imaginarse una escena como la que encontró allí.

Según describió Farías, el exfutbolista estaba “a punto de explotar” por la inflamación en el estómago. Cabe recordar que hace días, en el inicio del juicio contra el equipo médico que estaba a cargo, se reveló por primera vez en cuatro años una foto de Maradona cuando murió; estaba hinchado y tirado en una cama.

Revelan foto inédita de Maradona en su muerte. Foto: AFP / Redes sociales

"Lo que me llamó primero la atención de Diego Maradona era la posición boca arriba con el abdomen muy inflamado a punto de explotar (…) Me sorprendió verlo así, no pensé nunca encontrarme con esa imagen", aseguró.

Esto fue apoyado por Lucas Borge, quien en 2020 se desempeñaba como jefe policial del departamento de Tigre, la localidad donde residía Maradona.

Precisó que la entrar, lo vio con “la panza muy hinchada” y que, además, en la habitación no había una cama hospitalaria ni un desfibrilador.

Borge detalló que en la casa, en ese momento, había muchas personas que estaban por “grupitos separados”. Allí estaban, de acuerdo a su versión, las hijas de Maradona, su exesposa, una enfermera y una psiquiatra.

Estos son los primeros testigos que han declarado, pero se espera que en le juicio por la muerte del argentino hablan más de 120 personas que, de una manera u otra, estuvieron involucrados o que podrían aportar en la investigación.