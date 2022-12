Estado pidió perdón por falso positivo en operativo de rescate de Diana Turbay

Luego de 28 años, los familiares de Germán Eduardo Giraldo Agudelo, asesinado injustamente por miembros de la Policía durante el procedimiento de rescate de la periodista Diana Turbay, recibieron disculpas oficiales por parte del Estado, que reconoció su responsabilidad en el hecho.

De acuerdo con las investigaciones, el 25 de enero de 1991, Germán Eduardo fue detenido sin motivos justos y ejecutado extrajudicialmente en zona rural de Copacabana por un grupo de hombres armados que, aunque vestían de civil, usaban brazaletes de autoridades y al parecer pertenecerían al Comando Especial Armado de la Policía Nacional.

Juanita López, viceministra de Promoción de la Justicia y encargada de transmitir el mensaje del Estado, dijo que no se trata solo es reconocer la responsabilidad en la muerte injusta de Germán sino además la afectación de su buen nombre, honra y dignidad y el de su familia.

"Fueron muchos años de estigmatización por los hechos lamentables del secuestro de la periodista Diana Turbay, en los que efectivamente no participó, pero a pesar de eso se siempre llevó ese rótulo tan triste", agregó López.

El evento de reconocimiento de la culpa se llevó a cabo en la cancha San Nicolás del barrio Santa Cruz, nororiente de Medellín. Allí estuvo presente también la Policía Metropolitana y los familiares de Germán.

Ramón Giraldo, su padre, valoró este acto de perdón que habían esperado durante tantos años. "En su momento se les dijo y se les rogó que los hechos no eran así, pero si no cometeríamos tantas bestialidades no deberíamos estar pidiendo perdón, aunque hoy es bienvenido", puntualizó.

