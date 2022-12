Ex viceministro García Morales dice que no ha cambiado versión

Esta semana, en algunos medios de comunicación se publicó una declaración de Gabriel Ignacio García Morales, ex viceministro de transporte, condenado por los sobornos de Odebrecht en Colombia, ante la superintendencia de Industria y Comercio.

Lea también: Por falso testimonio denuncian al ex viceministro Gabriel García Morales

Publicidad

Según esas publicaciones, García había cambiado de versión y negaba ante la Superintendencia de Industria y Comercio que empleados de Corficolombiana estuvieran relacionados con el pago de sobornos.

Sin embargo, a través de un comunicado, el ex viceministro García morales aseguró que esas publicaciones son falsas porque siempre ha dado la misma versión.

“Me permito afirmar categóricamente que desde el primer día que declaré respecto de este tema en particular y de todo lo que me consta sobre el caso denominado Odebrecht, hasta hoy y ante todas y cada una de las autoridades que lo he hecho, incluida la Superintendencia de Industria y Comercio, no he declarado nada distinto, siempre he sido consistente y nunca me he separado de la verdad con la que me comprometí. Si algunos prefieren decir, como estrategia de defensa o con cualquier otro fin, que he reversado mis dichos o que los he variado, he de manifestar que tal afirmación no es veraz y no se ajusta a la realidad”, dice el comunicado.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Justamente la primera versión pública que rindió García Morales fue en el juicio del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, condenado por los sobornos. Ahí ya había dicho que no se había reunido con Melo Acosta, que nunca habló con él sobre el tema del soborno y que no le constaba que él estuviera enterado del tema. Incluso, el único testigo contra Melo que no fue de oídas fue Luiz Bueno Junior, exdirectivo de la multinacional.

Finalmente, en el comunicado, García morales dice que en todas las instancias pueden corroborar sus afirmaciones.

Publicidad

“Lo anterior ha sido corroborado por todos los funcionarios judiciales y administrativos que han conocido mis declaraciones, resaltando la coherencia y consistencia de mis afirmaciones”, concluyó.