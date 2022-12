Exesposo de profesora asesinada en Barrancabermeja fue vinculado a la investigación

Arlington Polo Ariza, exesposo de la docente María Angélica Polanco, quien fuera encontrada asesinada en Barrancabermeja, fue vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía por la desaparición y muerte de la mujer.

“Hoy vengo a presentarme ante las autoridades en el proceso que se me adelanta, no tendría más nada que decir por el momento, de todas maneras quiero que sepan que no he salido de Barrancabermeja, siempre he estado en mi territorio habitual. Es triste lamentable que se me haya acusado, se me hizo un juicio en las redes sociales. Por favor permitan que las investigaciones tomen el curso que deben tomar”, explicó Polo Ariza antes de entrar a la diligencia judicial.

Arlington Polo Ariza compareció en un interrogatorio ante la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio en la investigación que se abrió por parte de las autoridades en este episodio que estremeció a toda la región porque se trataba de una mujer con tres hijos que desapareció de un momento a otro, lo que hizo que sus familiares y hasta el Alcalde del municipio iniciarán su búsqueda.

Mario León Arciniegas abogado de Ariza explicó que el proceso de divorcio entre su cliente y la docente se realizó de buena forma, no hubo traumatismo y todo fluyó en buenos términos.

"Es posible que se dicte medida de aseguramiento contra mi cliente pero cuando terminan estos procesos por lo general quedan libres por falta de pruebas”, señaló el abogado.

María Angélica Polanco trabajaba en el Colegio Santa Teresita de Barrancabermeja, donde estudiantes, familiares y amigos realizaron una protesta por su asesinato.