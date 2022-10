Exfiscal Gustavo Moreno alerta por posible impunidad en caso del ‘cartel de la toga’

A través de una carta al presidente de la República, Iván Duque, el extraditado exfiscal anticorrupción,alertó sobre impunidad en el caso denominado

‘el cartel de la toga’.

La razón, según Moreno, es que el fiscal que dirige su caso no ha solicitado a un juez de garantías que prorrogue el principio de oportunidad que le otorgaron y que le da inmunidad penal a él con el compromiso de que siga declarando contra las personas que se beneficiaron del supuesto cartel y contra los expresidentes de la Corte Suprema que harían parte del mismo y que hoy siendo procesados por la justicia. La fecha límite para prorrogar el principio sería el próximo 17 de mayo y por eso Moreno alerta lo siguiente:

“Debo informarle que, pese a esta orden judicial, y a la literalidad de la ley procesal, estamos próximos al vencimiento de los términos y aún no existe fecha conocida para realizar dicha audiencia, de hecho, entiendo que ni siquiera ha sido solicitada por el Fiscal del caso; y de no prorrogarse la suspensión de la acción penal como lo ordenó el juez dentro del año que esta pronto a vencerse, mis declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados de forma alguna, lo que implicaría que las decisiones judiciales que han hecho parte de esta investigación podrán anularse, y en resumen se retornaría la libertad a las personas detenidas y serán reintegradas en sus cargos”, sostiene la misiva.

Dice Moreno que su “arrepentimiento”, “la soledad” en la que se encuentra y lo que aún le queda “por contar y por explicarle al país, para que esta historia no se repita”, son el motivo para pedirle al presidente Duque que “se inste a las autoridades competentes para que se realice la audiencia ante el juez de control de garantías, se de cumplimiento a lo ordenado por el Juez, y que estos casos no queden arropados por la impunidad, desde luego existen muchos políticos y funcionarios poderosos preocupados por lo que debo contar”.

