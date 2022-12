Exfiscal Gustavo Moreno recibió solo 3.000 dólares de Alejandro Lyons: abogado

En entrevista con BLU Radio, el abogado de Moreno, Francisco Bernate, confirmó que la Fiscalía imputará los cargos por concusión y revelación oficial de secretos.



Según Bernate, el exfiscal le ha hablado de haber recibido una cifra de 3.000 dólares y no de un millón de dólares como se venía hablando.



“No sé la cifra exacta, lo que sé es que el día del fin de semana en Estados Unidos la cifra no fue de 10.000 dólares sino de 3.000 (…) Sin embargo, para este sentido un dólar es lo mismo que 3.000, pero no sé si había convenido algo más allá de ese dinero”, enfatizó.



El defensor de Moreno explicó que su cliente habría entregado información reservada de la Fiscalía sobre los procesos en curso contra el exgobernador Alejandro Lyons



Justamente, en los últimos días el exgobernador de Córdoba se refirió a su presunta responsabilidad en actos de corrupción en su administración entre los años 2012-2015.



Lyons dijo que está dispuesto a contar “toda la verdad” si la Fiscalía le garantiza protección.



El abogado Bernate aprovechó para aclarar que la extradición exprés no es para evadir a la justicia colombiana, pues su cliente sí deberá pasar un tiempo en Colombia.

“Aceptados los cargos, Gustavo va a seguir aquí un buen tiempo en Colombia, aún con la extradición exprés y si la Fiscalía requiere alguna información y él la puede dar, él está dispuesto a darla, aun cuando eso no le represente un beneficio”, añadió.



Finalmente, aclaró que el país no se quedará sin conocer el resto de hechos delictivos en los que habría incurrido el exfiscal Moreno, pues “para la extradición pasa mucho tiempo y no va a cambiar nada porque la información no le va a generar una condena menor ni absolutamente nada”.

