Exministro de salud Jaramillo no asistió y pidió no conciliar en caso Kevin Acosta ante la Fiscalía

El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo no asistió a la audiencia de conciliación citada por la Fiscalía dentro de las actuaciones relacionadas con la muerte de Kevin Arley Acosta, un menor con hemofilia que falleció en febrero de este año. Durante la diligencia, la fiscal del caso leyó una comunicación enviada por el exfuncionario en la que manifestó que no tenía intención de conciliar.

“Manifiesto de manera expresa, libre y voluntaria que no acudiré a la audiencia de conciliación fijada y que no es mi intención conciliar respecto de los hechos que dieron origen a la citación de la referencia”, señaló Jaramillo en la carta leída durante la audiencia.

La diligencia se realizó en el marco de las actuaciones que buscan establecer las circunstancias relacionadas con la muerte del menor y la filtración de la historia clínica del menor. La diligencia era citada por el delito de revelación de secretos. La representación de las víctimas, a través de la Oficina de Abogados de Wilson Ruiz y del abogado Manuel Villanueva, ha solicitado que se investigue al exministro por la posible comisión del delito de homicidio culposo.

Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: @GA_Jaramillo

Durante la audiencia, la representación de las víctimas dejó constancia de que no contempla una conciliación frente a los hechos relacionados con la muerte del menor y sostuvo que su propósito es que las autoridades establezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades que correspondan.



“Quedó claro que la representación de las víctimas nunca ha contemplado negociar ni conciliar sobre la vida de un niño. La vida de Kevin Arley Acosta no es negociable”, manifestó la representación.

Los abogados también cuestionaron que Jaramillo no se presentara personalmente a la diligencia y que, en su lugar, enviara una comunicación en la que expresó su decisión de no conciliar. Para la representación de las víctimas, la forma en que el exministro planteó su posición debe ser revisada dentro del trámite de la actuación.

Publicidad

“El señor Guillermo Alfonso Jaramillo no se presentó personalmente a la audiencia y, en su lugar, remitió un oficio en el que manifestó que no era su intención conciliar. Para la representación de las víctimas, este mecanismo resulta cuestionable”, señalaron los abogados.

La representación de las víctimas insistió en que la actuación no tiene como propósito una negociación económica, sino el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin y la determinación de las responsabilidades a que haya lugar.

“Su propósito es que los hechos sean esclarecidos por las autoridades competentes, que se establezca la verdad y que se determinen las responsabilidades a que haya lugar”, indicó el abogado Manuel Villanueva.

Publicidad

Durante la audiencia, los representantes de la familia solicitaron además que, atendiendo al principio de conexidad procesal, el despacho tenga conocimiento de otras actuaciones que adelanta la Fiscalía relacionadas con los mismos hechos.

En particular, hicieron referencia a la investigación que se adelanta en la Unidad de Vida de la Fiscalía Local de Bogotá y a la compulsa de copias realizada contra el presidente Gustavo Petro por la posible comisión del delito de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la intervención de Nueva EPS.

La representación de víctimas sostuvo que esta actuación está relacionada con las presuntas deficiencias en la atención y con la entrega de los medicamentos que requería el menor antes del accidente que posteriormente terminó con su muerte.

“En el marco de esas actuaciones, ya se habrían compulsado copias al presidente Gustavo Petro por la posible comisión de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la puesta en marcha de la política de salud y las presuntas deficiencias que habrían incidido en los hechos que terminaron con la vida de estas personas”, señalaron los abogados.

La solicitud busca que la Fiscalía tenga en cuenta la posible relación entre las actuaciones contra el exministro Jaramillo y las que se adelantan respecto del presidente Petro, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con la muerte de Kevin Arley Acosta.