Fiscalía alista decisión por caso de Kevin Acosta y su historia clínica: abogado

La investigación por la muerte de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia y cuyo fallecimiento generó denuncias por una presunta negligencia médica, entró en una nueva etapa. Según el abogado de la familia, Manuel Villanueva, la Fiscalía General de la Nación estaría próxima a tomar decisiones frente a las personas involucradas en la presunta manipulación y divulgación irregular de la historia clínica del menor.

En entrevista con Blu Radio, el representante de las víctimas afirmó que el ente investigador avanzó en la recolección de pruebas y logró reconstruir el recorrido que habría tenido la historia clínica del niño después de su fallecimiento.

Villanueva aseguró que la Fiscalía estableció, dentro de la investigación, la presunta manipulación del documento médico y su posterior divulgación sin autorización de la familia. Agregó que estos hechos también fueron denunciados por él ante la Comisión de Acusaciones, al considerar que se trató de la información clínica de un menor de edad protegida por la reserva legal.

De acuerdo con el abogado, la investigación permitió establecer la cadena de circulación del documento hasta quien calificó como el "consumidor final", en referencia al presidente de la República. Precisó que las pruebas relacionadas con ese aspecto serán remitidas a la Comisión de Acusaciones para que determine si existen méritos para abrir una investigación formal.



El representante de la familia sostuvo que la Fiscalía anunciaría en los próximos días decisiones dentro del proceso penal sobre las personas que habrían participado en la presunta alteración y filtración de la historia clínica. Al mismo tiempo, cuestionó la actuación de la Comisión de Acusaciones, al señalar que los procesos avanzan con lentitud y advirtió sobre el riesgo de prescripción de las investigaciones.

Además del proceso penal, la familia mantiene abiertas otras acciones judiciales. Villanueva confirmó que ya concluyó sin acuerdo la etapa de conciliación prejudicial con el Ministerio de Salud y Nueva EPS dentro de una acción de reparación directa, por lo que en los próximos días será presentada la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que se determine una eventual responsabilidad del Estado por la muerte del menor.

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El abogado también manifestó que el cambio de gobierno podría favorecer el desarrollo de las investigaciones, al considerar que permitirá que estas avancen con mayor independencia frente a posibles presiones sobre los funcionarios encargados del caso.

Mientras tanto, la familia de Kevin Arley Acosta permanece a la espera de las decisiones que adopte la Fiscalía, tanto en la investigación por la muerte del niño como en el expediente relacionado con la presunta manipulación y divulgación de su historia clínica.