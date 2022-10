Exsenador Félix Salcedo ayudaba a sacar dinero hacia el exterior, según Fiscalía

En el desarrollo de la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía reveló nuevos detalles de la organización criminal dedicada al tráfico de migrantes y de la que haría parte el exsenador Félix Salcedo Baldión.

El ente investigador reveló fragmentos de audios obtenidos a través de interceptación de líneas telefónicas y que dejan en evidencia la urgencia de la organización de sacar del país fuertes sumas de dinero.

En el audio, el líder de la red criminal, el peruano José Armando Guamán, habla con el exsenador Salcedo Baldión de la necesidad de sacar 5 millones de dólares hacia Holanda, labor que les permitiría ganar una comisión.

Sin embargo, se desconoce la procedencia del dinero o a quién pertenecía.

“Me acaban de llamar de mi país, tenemos cinco millones de dólares aquí en Colombia, están en una cuenta, necesitamos transferir esos cinco millones de dólares a otras cuentas fuertes y de esas cuentas fuertes, trasladarlas a Holanda. Si no trasladamos esos cinco millones a unas cuentas fuertes, van a perderlos”, dice en el audio revelado por la Fiscalía.

En otro audio, el exsenador Félix Salcedo le manifestaba al líder de la red de tráfico de migrantes que no podía seguir tramitando cartas de invitación a través del Congreso para facilitar el ingreso y permanencia de los extranjeros en el país.

Salcedo asegura que una fuente lo alertó sobre una investigación que estaba en curso por sus presuntas actividades delictivas.

“Tengo que comentarle personalmente una cosa. No puedo mandar más cartas, me pasaron un dato, un amigo que tengo allá en el Ministerio, yo lo ayudé a meterlo ahí, no sé qué ha pasado, pero me están investigando por allá, no quiero tener problemas”, según el audio.

El pasado martes 13 de marzo la Fiscalía imputó cargos contra el senador Félix Salcedo Baldión y dos personas más por delitos como tráfico de migrantes, concierto para delinquir y falsedad en documento privado. Ni Salcedo ni los otros procesados aceptaron los cargos.

La Fiscalía ha revelado que la red de tráfico de migrantes operaba desde el año 2014 por medio de empresas fachada, a través de las cuales ofrecían los servicios de trámites de visa de manera expedita para ciudadanos extranjeros, pero con cédulas colombianas falsas.

Según la investigación, esta organización conformada por ocho personas emitía cartas de recomendación para agilizar la otorgación de las visas.

Además, presuntamente Salcedo aprovechaba su calidad de exsenador e influencias para tramitar desde el Congreso cartas de invitación y facilitar así el tránsito y permanencia de los extranjeros en el país.

Se espera que el juez 20 con función de garantías decida si cobija con medida de aseguramiento o no al exsenador Félix Baldión y a las otras dos personas procesadas.