Exviceministro de Defensa no aceptó cargos por líos en mantenimiento de helicópteros MI-17

La Fiscalía imputó cargos al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, por su presunta participación en las irregularidades detectadas en la planeación y ejecución del contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, señala que el entonces funcionario, pese a no tener competencia funcional para ello, habría intervenido en el proceso contractual relacionado con el mantenimiento y suministro de repuestos para las aeronaves, contrato que fue suscrito el 31 de diciembre de 2024 por un valor de 32 millones de dólares a favor de la empresa Vertol Systems.

#EnDesarrollo La Fiscalía imputó a Luis Edmundo Suárez, exviceministro de Defensa del gobierno Petro por las irregularidades en el contrato de 32 millones dólares para el mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército firmado con la empresa norteamericana Vertol Systems.… pic.twitter.com/B1KnpZFtqC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 27, 2026

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador, Suárez, presuntamente, direccionó el proceso para que la contratación se realizara mediante la modalidad de selección directa reservada, con el propósito de favorecer a una empresa representada por ciudadanos estadounidenses que, según la investigación, no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera exigidas para ejecutar el contrato.

La Fiscalía también indicó que el exviceministro habría participado en reuniones de estructuración del proceso para flexibilizar algunos requisitos, mantenido comunicación directa con los contratistas y realizado gestiones ante la Aeronáutica Civil para agilizar un trámite considerado indispensable para la ejecución del contrato.



La investigación igualmente estableció que el entonces viceministro conoció informes técnicos y jurídicos que advertían el presunto incumplimiento de los requisitos por parte del contratista y que, al parecer, dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera de la empresa.

Helicópteros MI-17 del Ejército Foto: Noticias Caracol

Posteriormente, según la Fiscalía, la forma de pago del contrato fue modificada para autorizar un desembolso anticipado equivalente al 50 % del valor total. En ese sentido, el 15 de abril de 2025 fueron girados 16.231.700 dólares, aunque para ese momento únicamente se habían ejecutado actividades valoradas en aproximadamente 2,6 millones de dólares.

El ente investigador agregó que, tras la declaratoria de incumplimiento del contrato, permanecen pendientes de reintegro más de 13 millones de dólares, recursos que habrían sido desembolsados anticipadamente.

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Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Luis Edmundo Suárez Soto los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.

Durante la diligencia judicial, el exviceministro no aceptó los cargos. Por este caso ya se vinculó al exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero , James Lester Montgomerie, al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte; a Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; y a Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Protección de Capacidades e Innovación de esa cartera.