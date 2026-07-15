Fiscalía avanza en vinculación del exviceministro Luis Suárez por caso de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación avanzará el próximo 27 de julio con la audiencia de solicitud de imputación y medida de aseguramiento contra el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación para el mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

Esto luego de que el procesado ha sido localizado, notificado y convocado a las audiencias o diligencias judiciales, pero decide no presentarse ni atender el llamado de la justicia sin justificación.

La actuación se desarrolla de manera paralela a la imputación que el ente acusador ya sustentó contra el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, quienes son señalados de participar en el presunto direccionamiento irregular de un contrato cercano a los 32 millones de dólares para el mantenimiento de estas aeronaves.

Por estos hechos, la Fiscalía busca imputar distintos delitos, entre ellos falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y peculado por apropiación, de acuerdo con la presunta participación atribuida a cada uno de los procesados.



Esta investigación ya había vinculado inicialmente al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte; a Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; y a Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Protección de Capacidades e Innovación de esa cartera.

Según la Fiscalía, las irregularidades estuvieron relacionadas con el direccionamiento del proceso contractual a favor de Vertol Systems Company.

En ese contexto, el ente investigador sostuvo que el coronel Rincón Ricaurte, en calidad de gerente del proyecto, otorgó prórrogas, intervino en la etapa precontractual y certificó, presuntamente sin soporte, la idoneidad técnica del oferente, pese a que este había sido rechazado por el comité evaluador. Además, habría modificado los estudios financieros del proceso.

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En la nueva audiencia de imputación, la Fiscalía explicó que a Herbert Arnulfo Buitrago Galán “se le atribuye haber facilitado y colaborado dolosamente en la tramitación irregular del proceso contractual, actuando como enlace, coordinador y facilitador de comunicaciones, y actuaciones necesarias para materializar el direccionamiento de la contratación”.

Helicópteros MI-17 del Ejército Foto: Noticias Caracol

Frente a los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie, el ente acusador sostuvo “ambos se integraron voluntariamente a un plan criminal común dirigido a direccionar la contratación estatal en favor de Vertol Systems, con pleno conocimiento de que dicha empresa no reunía las condiciones habilitantes técnicas, financieras y de experiencia exigidas para contratar con el Estado”.

La Fiscalía agregó que, aunque varias de las actuaciones investigadas fueron ejecutadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos, “los particulares Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie deben responder penalmente como intervinientes, porque promovieron, impulsaron, permitieron, aprovecharon y obtuvieron beneficio directo de tales actuaciones, actuando con conocimiento de las irregularidades y manteniendo su intervención durante las fases de estructuración, trámite, celebración y ejecución contractual”.

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La diligencia judicial fue suspendida temporalmente luego de que las defensas solicitaran aclaraciones sobre la imputación formulada por la Fiscalía.

La audiencia se reanudará este miércoles a las 2:00 de la tarde, momento en el que los procesados deberán manifestar si aceptan o no los cargos formulados por el ente acusador.