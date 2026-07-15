Gobierno Petro suspendió la instalación de diálogos con banda 'Los Costeños' por falta de tiempo

Blu Radio conoció en primicia la carta que el pasado 8 de julio le envió el delegado del Consejero Comisionado de Paz al equipo jurídico de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', en la que le manifestaba al máximo cabecilla de la banda criminal 'Los Costeños' la decisión del gobierno nacional de suspender de manera indefinida la instalación del Espacio de Conversación Socio Jurídico y las vías de sometimiento a la justicia penal ordinaria, que se buscaba entablar con esta estructura delincuencial como parte de la política de paz urbana.

En la comunicación, la Consejería de Paz informa que la suspensión se da teniendo en cuenta el corto plazo para el cierre del actual Gobierno e instalación del entrante, por lo que ahora alias 'Castor' decidió enviarle su propia carta al presidente electo Abelardo De La Espriella y al ministro de justicia designado Iván Cancino, manifestándoles su voluntad de sometimiento a la justicia.

De hecho, ‘Castor’ expone como muestra de su voluntad los ceses de actividades delictivas y desarmes que hizo durante el fallido proceso de paz con el Gobierno Petro y pide al nuevo mandatario que entable una mesa de diálogo para lograr un sometimiento bajo la Ley de Justicia y Paz que permita desmovilizar a unas 2.000 personas que hacen parte de esta estructura delincuencial.

Con respecto a esto último, vale la pena mencionar que la Consejería de Paz le informó al equipo de 'Castor' que el Congreso no aprobó el marco jurídico de Justicia y Paz para el proceso de sometimiento a la justicia.



"La suspensión de la instalación de los diálogos no clausura, por tanto,la vía del sometimiento, sino que la reconduce íntegramente a la justicia penal ordinaria, donde la interlocución directa para el tratamiento de los casos no será con esta Consejería, sino con la Fiscalía General de la Nación bajo el control de los jueces de la República", aclara el documento.

"Ahora bien, si bien el sometimiento colectivo no es viable en el marco de las gestiones realizadas durantes los últimos meses orientadas a acordar condiciones para la paz territorial y el sometimiento a la justicia con 'Los Costeños', desde el equipo de Paz para Barranquilla invitamos a los voceros de esta estructura mantener la voluntad de transitar hacia la paz", pidió el actual Gobierno.

Vea aquí la carta:

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