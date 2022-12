Fallo del oso Chucho, el fin de zoológicos y acuarios: Defensa Jurídica del Estado

El director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Luis Carlos Vélez, calificó de ‘oso jurídico’ el fallo de la Corte Suprema de Justicia de entregarle un habeas corpus a un oso de anteojos llamado ‘Chucho’.



Explicó que este no es el primer caso y el Gobierno está alerta por los recientes fallos, pues generan consecuencias sociales y económicas para la Nación.



Dijo que la agencia ha venido haciendo un seguimiento desde hace varios meses a ese tipo de tutelas que pretenden otorgarle derechos fundamentales a seres no humanos y a cosas.



“Hace un par de semanas una tutela presentada por un perro donde se pedía que se construyera un hospital para perros. Hace un par de meses se le otorgaron derechos fundamentales al río Atrato y esa decisión tiene implicaciones fiscales enormes”, recordó Vélez.



En ese sentido, consideró que es necesario que los altos tribunales aclaren una serie de conceptos jurídicos que tienden a confundirse, y al confundirse generan unos costos sociales y económicos gigantescos.



“Entregarle un habeas corpus a un oso realmente es un oso jurídico”, añadió.



Incluso, advirtió que no se puede descartar que posteriormente “un ciudadano presente una tutela a nombre de las vacas que están haciendo fila en un matadero municipal”.



Le puede itneresar: Si oso Chucho se va de Manzales podría morir: Directora de zoológico de Barranquilla.



Finalmente, dijo que cuando comienzan a otorgarles derechos fundamentales a los animales, hay riesgos para el resto de la sociedad.



“La Agencia está muy pendiente de estos fallos porque ya son varias consecutivas que tienen impactos fiscales muy grandes y lo que hacen en el fondo es que obligan a las entidades públicas a destinar presupuestos que están programados para algunos proyectos, para, por ejemplo, construir un hospital de animales”, finalizó.



Publicidad