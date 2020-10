¿Fallo que favorece a Fabián Sanabria es un acto de censura?

La antropóloga Mónica Godoy habló en Mañanas BLU 10:30 sobre el fallo de segunda instancia a favor del profesor Fabián Sanabria, de la Jueza 9 del Circuito de Bogotá, que ordenó eliminar trinos sobre las denuncias en contra del docente por presunto acoso sexual.

"El fallo tiene varios errores y comete un acto de censura en mi contra como defensora de derechos humanos. Prohíbe que me refiera a las acusaciones que están en Fiscalía, que están en la Veeduría de la Universidad Nacional, frente a este profesor y que no me pueda volver a pronunciar en el futuro sobre ese caso", afirmó

La defensora de derechos humanos calificó la sentencia como grave y aseguró que sienta un mal precedente.

"Esto es gravísimo, porque sienta un precedente que afecta todo el trabajo de visibilización que estamos adelantando tanto organizaciones sociales como colectivos estudiantiles y periodistas. Decirle a una defensora de derechos humanos que no puede hacer el trabajo a futuro hasta que no haya sentencia de un juez, además contraviene la jurisprudencia que hay frente al derecho de las víctimas a hablar públicamente de sus experiencias", agregó Godoy.

