Fedegallos pidió a la Corte Constitucional anular fallo que prohibió las peleas de gallos

Recientemente, la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental que midió el pulso entre los defensores de los animales y los amantes de los espectáculos taurinos. Allí, el Alto Tribunal ratificó la Ley 2385 de 2024, conocida como 'No Más Olé'.

Esto generó gran división porque la Corte dio un sí a la prohibición de las corridas de toros, pero además incluyó el rejoneo, las novilladas, becerradas y las afamadas peleas de gallos.

Blu Radio conoció un documento de 17 páginas radicado por la Federación Colombiana de Criadores de Gallos (Fedegallos), donde pide anular esta prohibición alegando una presunta vulneración de sus derechos.

En el escrito dirigido a los nueve magistrados del alto tribunal, Fedegallos sostiene que la decisión vulneró el derecho al debido proceso al incluir a los galleros dentro de la prohibición, pese a que la Ley 2385 de 2024, objeto de revisión, no contemplaba su actividad.



Peleas de gallos Foto: AFP

Según la federación, el Congreso nunca debatió ni aprobó una restricción a las peleas de gallos, pues el texto legislativo se limitó a los eventos taurinos.

“Desde el mismo momento en el que fueron radicados los proyectos de ley en Senado y Cámara de Representantes, ninguno de ellos en su articulado hizo referencia a la actividad gallística o peleas de gallos como una de las actividades que serían materia de estudio y/o prohibición”, se lee en la petición.

Publicidad

Este gremio argumenta que la Corte Constitucional, al declarar inexequible la expresión que excluía esas prácticas culturales del artículo 3 de la ley, “desbordó sus competencias y usurpó la función del legislador”, lo que también afecta principios como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la separación de poderes.

Fedegallos pide al magistrado ponente Miguel Polo Rosero y a la Sala Plena que reconsideren el alcance del fallo. Además, solicita que, si se mantiene la inexequibilidad, no se extienda la regla de prohibición general a las peleas de gallos, dado que el Congreso “nunca tuvo la intención de abolir esta práctica”.

En Blu Radio hablamos con Fabián Sarria, líder de Fedegallos, quien aseguró que lo que le están diciendo a la Corte es que los toros son una cosa, y las demás prohibiciones deberían estar desligadas de la ratificación de esta ley, y que los trabajos con los diferentes animales que se han desarrollado en entorno cultural son diferentes, histórica y actualmente.