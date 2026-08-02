Feminicida de María Mercedes también aceptó el abuso de las dos hijas menores de la víctima

La Fiscalía judicializó como responsable del feminicidio de María Mercedes a Robinson Eduardo Arenas Posada, y señaló que el sujeto también abusó sexualmente de dos menores, quienes son hijas de la víctima.

El criminal fue capturado en un sector conocido como La Y, en la vereda Puente Umbría, del municipio de Belén de Umbría (Risaralda).

En la audiencia de control de garantías, el señalado, a quien conocen con los alias de 'Matasiete' o 'El Nene', aceptó los cargos; es decir, reconoció haber cometido todos los actos criminales que se le endilgaron y ahora espera que un juez le dicte su condena.

La Fiscalía detalló, a través de un comunicado, que en la madrugada del 27 de julio Robinson Eduardo y María Mercedes tuvieron una fuerte discusión en la casa de la mujer. Allí, él la agredió en repetidas ocasiones con una tabla hasta causarle la muerte.



El ente acusador también relató que el hombre “habría practicado actos de violencia sexual con el cuerpo de la mujer”.

El informe de la autoridad detalló que, una vez cometido el crimen de María Mercedes, el agresor entró a la habitación donde permanecían las hijas menores de la mujer para intimidarlas y someterlas a diferentes agresiones sexuales.

Por último, se conoció que el sujeto hurtó el celular de la fallecida y dinero en efectivo antes de huir del lugar.

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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Caldas le imputó los delitos de feminicidio, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años (las tres conductas agravadas), además de hurto calificado.

El confeso asesino y abusador de las dos menores recibió medida de aseguramiento en un centro carcelario de máxima seguridad. Actualmente, se encuentra a la espera de que se dicte su sentencia, la cual podría oscilar entre los 40 y 60 años de prisión por los delitos mencionados.