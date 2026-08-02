Repudio en el Cesar por feminicidio de una joven de 20 años en Aguachica

Una joven de 20 años fue asesinada en Aguachica, Cesar, en un establecimiento público de ese municipio. Al parecer, la víctima no quiso acceder a las pretensiones de un hombre que le disparó y luego se dio a la huida.

Como Sayuris Nayleth García Asís, de 20 años, fue identificada la joven que fue cobardemente asesinada este sábado cuando se encontraba en un establecimiento donde departía, en el municipio cesarense.

Según testigos, la víctima, que era oriunda de Santa Marta, sufrió el ataque a bala al negarse a las pretensiones que al parecer le estaba haciendo el hombre que le propinó un impacto de bala delante de todos los presentes y luego se dio a la huida.

Según testigos, la joven fue auxiliada por las personas que se encontraban en el lugar y fue trasladada a un centro asistencial del municipio, donde lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas.



Feminicidio Imagen de referencia AFP

El hecho generó repudio e indignación en la comunidad y las autoridades, comenzando por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, quien lamentó los hechos y le exigió acciones rápidas a la Policía para la captura del presunto feminicida.

“No hay razón alguna para una agresión de esta naturaleza. Conocido el caso, entré en contacto con la alcaldesa (de Aguachica) para articular, junto a la Policía, la detención del agresor", señaló la gobernadora.

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En esa misma vía, la alcaldesa de Aguachica, Greisy Roqueme, expresó en un comunicado su solidaridad con su familia y le exigió a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos.

“Exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los hechos y hacemos un llamado a todas las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia a denunciar. No están solas”, dijo la alcaldesa en un comunicado.