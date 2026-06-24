Aceptan cargos dos implicados en crimen de pastor y su familia en Aguachica, Cesar

El proceso judicial por el asesinato de un pastor religioso, su esposa y sus dos hijos, ocurrido el 29 de diciembre de 2024 en Aguachica ,Cesar, avanzó con la aprobación de los preacuerdos suscritos entre la Fiscalía General de la Nación y dos de los implicados en el crimen. Se trata de Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo, quienes aceptaron su responsabilidad en los hechos y serán condenados mediante sentencia anticipada.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Delegada para la Seguridad Territorial, los dos procesados se desplazaron desde Barranquilla hasta Aguachica, donde sostuvieron encuentros con otros dos hombres para coordinar la ejecución del ataque que terminó con la vida de los cuatro integrantes de una misma familia.

Foto tomada de redes sociales.

Las pesquisas establecieron que, posteriormente, los involucrados se movilizaron hasta un restaurante de la población en dos motocicletas y un automóvil. En ese lugar se produjo el ataque armado. Según la investigación, uno de los participantes descendió del vehículo, ingresó al establecimiento comercial y disparó contra las víctimas. Tres de ellas murieron en el sitio, mientras que una cuarta persona fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció dos días después debido a la gravedad de las heridas.

La Fiscalía recopiló diversos elementos probatorios, entre ellos videos de cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir la participación de los hoy procesados. De acuerdo con los hallazgos, Valderrama Cuba y Barraza Castillo habrían tenido un papel clave en la logística del crimen, al encargarse de conducir las motocicletas utilizadas para realizar seguimientos previos al pastor religioso y para facilitar el desplazamiento del autor material del atentado.



Con base en estas evidencias, ambos aceptaron su responsabilidad mediante preacuerdo con el ente acusador. Una juez penal de conocimiento de Aguachica avaló los acuerdos alcanzados, lo que permitirá avanzar hacia la emisión de una sentencia condenatoria.

Los dos hombres serán condenados como cómplices de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Según lo acordado, las penas que les serán impuestas superarán los 17 años de prisión.