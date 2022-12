Fiscal pide investigar a abogados defensores en casos de Fondo Premium e Interbolsa

La Fiscalía compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue a los abogados defensores dentro del caso que se adelanta por el descalabro del Fondo Premium e Interbolsa, debido al aplazamiento “sistemático y reiterado” de las audiencias preparatorias y de acusación.



En el comunicado emitido por el ente acusador se realiza un análisis detallado de las inasistencias y aplazamientos de ambos procesos, razón que llevó a la Fiscalía a compulsar copias a la judicatura.



Así mismo, llama la atención que las únicas audiencias que se realizaron en las fechas programadas y sin solicitud de aplazamiento fueron en las que se solicitó la libertad de los implicados en el descalabro del Fondo Premium e Interbolsa. 9 de ellos ya están libres por vencimiento de términos.



Comunicado de prensa 149



Investigación a abogados



ROSARIO DE PETICIONES QUE HA DEMORADO LOS PROCESOS DE INTERBOLSA Y EL FONDO PREMIUM



Bogotá, 4 de enero de 2017



Aunque la Fiscalía General de la Nación acusó desde marzo de 2014 y mayo de 2015, respectivamente, a los implicados en la defraudación de Interbolsa y el Fondo Premium, las audiencias de acusación y preparatoria se han aplazado sistemática y reiteradamente y a la fecha no se han podido concluir.



Por el contrario, las únicas audiencias que en estos casos se han realizado cumplidamente son aquellas en las que se pide la libertad de los acusados, nueve de los cuales ya están libres por vencimiento de términos. El pasado 2 de enero se aplazó una de estas audiencias, solicitada por la defensa de Víctor Maldonado.



Los aplazamientos de las audiencias impulsadas por la Fiscalía se deben, en gran parte, a múltiples peticiones e inasistencias de los abogados de la defensa, como se relaciona a continuación:



Interbolsa



1. El 21 de marzo y el 15 de abril de 2014 se radicaron los escritos de acusación. La audiencia de Formulación de Acusación se fijó para los días 19 y 20 de mayo de 2014.



2. El 19 y 20 de mayo el INPEC no trasladó a los imputados al juzgado.



3. El 24 de junio de 2014, la defensa de MAURICIO INFANTE NIÑO hizo una solicitud que implicó el aplazamiento de la audiencia que estaba prevista para esa fecha.



4. Los días 1° y 2 de septiembre de 2014, finalmente se dio lectura al escrito de acusación.



5. El día 12 de diciembre de 2014, la audiencia para el reconocimiento de víctimas no pudo llevarse a cabo por el cese de actividades convocado por Asonal Judicial.



6. El 15 de enero de 2015 se hizo el reconocimiento de víctimas. Esta decisión fue apelada por la defensa y esto implicó demoras adicionales.



7. El 17 de junio de 2015 se terminó la audiencia de formulación de acusación y se realizó el descubrimiento probatorio. Ya había pasado más de un año desde la radicación de los escritos de acusación.



8. Los días 7, 8, 15, 16 y 17 de septiembre de 2015 estaba prevista la audiencia preparatoria, pero no se pudo llevar a cabo por una petición de la defensa de MAURICIO INFANTE NIÑO.



9. El 6 de febrero de 2016 se continuó con las observaciones al descubrimiento probatorio y se solicitó por parte de la defensa un término adicional para estudiar los elementos materiales probatorios descubiertos por la Fiscalía.



10. Los días 20, 21, 23, 24 y 28 de junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia preparatoria, dentro de la cual la defensa continuó haciendo observaciones al descubrimiento probatorio y adicionalmente señaló no estar lista para efectuar su descubrimiento probatorio.



11. Los días 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2016, algunos apoderados de la defensa iniciaron su descubrimiento probatorio. Sin embargo, los defensores de ALESSANDRO CORRIDORI, ÁLVARO TIRADO, MARÍA EUGENIA JARAMILLO PALACIOS Y CLAUDIA JARAMILLO PALACIOS indicaron que no era posible hacer el descubrimiento probatorio.



12. El día 3 de noviembre de 2016, los abogados de la defensa de ALESSANDRO CORRIDORI, CLAUDIA y MARÍA EUGENIA JARAMILLO y ALVARO TIRADO indicaron nuevamente que no era posible hacer el descubrimiento probatorio.



13. El Juzgado 33 Penal del Circuito señaló los días 30 y 31 de enero de 2017 para continuar la audiencia preparatoria.



14. Desde 2015 la defensa ha solicitado más de 20 audiencias para poder acceder a información reservada.



Fondo Premium



1. El 22 de mayo de 2015 se radicó el escrito de acusación y se fijó como fecha para la audiencia de acusación el 16 de julio de ese año.



2. El 16 de julio de 2015 no se pudo llevar a cabo la audiencia por solicitud de aplazamiento presentada por la defensa de JUAN ANDRÉS TIRADO MORENO.



3. El 14 de septiembre de 2015 tampoco se pudo llevar a cabo la audiencia por solicitud de aplazamiento de la defensa de CLAUDIA PATRICIA ARISTIZÁBAL.



4. De nuevo, el 15 de octubre de 2015 no se dio inicio a la formulación de acusación por solicitud de aplazamiento de la defensa del señor JUAN CARLOS ORTIZ ZÁRRATE.



5. Por cuarta vez, el 3 de noviembre de 2015, a raíz de una nueva solicitud de la defensa del señor JUAN CARLOS ORTIZ ZÁRRATE, tampoco se llevó a cabo la audiencia de acusación.



6. El 7 de diciembre de 2015, finalmente se instaló la audiencia de formulación de acusación y se inició con el debate sobre el reconocimiento de víctimas. Sin embargo, la defensa solicitó suspensión de la diligencia para verificar los elementos presentados por las víctimas.



7. El 22 de enero de 2016, la defensa de los acusados planteó la oposición a las víctimas.



8. El 29 de abril de 2016 no se llevó a cabo la diligencia de acusación por inasistencia del defensor de JUAN ANDRÉS TIRADO MORENO.



9. El 2 de mayo de 2016, la defensa de RACHID MALUF pidió la nulidad del escrito de acusación y de la imputación, que fue negada por el juzgado de conocimiento el 2 de junio y por el Tribunal de Bogotá el 22 de septiembre.



10. El 11 de octubre de 2016 continuó la audiencia y el abogado de NATHALIA ZÚÑIGA ISAACS hizo observaciones al escrito de acusación y los demás defensores manifestaron que no estaban listos para hacer sus observaciones.



11. Desde junio de 2016, los distintos defensores de los acusados presentaron más de 11 solicitudes de libertad por vencimiento de términos.



12. El 6 de diciembre de 2016, el Juzgado 29 Penal del Circuito de Conocimiento otorgó la libertad al señor JUAN ANDRÉS TIRADO MORENO y a las señoras CLAUDIA PATRICIA ARISTIZÁBAL y NATHALIA ZÚÑIGA ISAACS. El 9 de diciembr, el señor RACHID MALUF RAAD recobró su libertad por decisión del Juzgado 25 Penal Municipal.



13. El día 16 de diciembre de 201, el señor RICARDO EMILIO MARTÍNEZ GÓMEZ, quien aceptó cargos y fue cobijado con principio de oportunidad por el delito de Captación Masiva y Habitual de Dineros, solicitó la libertad por vencimiento de términos respecto del proceso identificado con el número 110016099048201300007 en lo que respecta al punible de Negativa de Reintegro.



14. La continuación de la audiencia de formulación de acusación está programada para los días 23, 24 y 25 de enero de 2017.



A raíz de esta situación, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, instruyó la compulsa de copias al Consejo de la Judicatura para que investigue la conducta de la defensa en estos dos procesos.