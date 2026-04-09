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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía acusa a exprocurador y magistrados por predios comercializados irregularmente en Atlántico

Fiscalía acusa a exprocurador y magistrados por predios comercializados irregularmente en Atlántico

Los funcionarios habrían avalado un acuerdo que dio vía libre a la venta directa de terrenos, sin tener en cuenta que ambos predios estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio.

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