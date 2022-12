Fiscalía archivó investigación contra secretario de Transparencia de Presidencia

La Fiscalía archivó la investigación al secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, por las supuestas presiones que habría ejercido a James Arias, conocido como el ‘Zar de la Chatarra’, para que vinculara en actividades ilícitas a Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe.

El argumento central de la decisión radicó en las declaraciones que obtuvieron, especialmente la del ‘Zar de la Chatarra’, y de su esposa, Diana Ochoa, quienes aseguraron no haber sido presionados por algún funcionario ni de la Fiscalía ni de Presidencia.

"No he recibido ninguna clase de presión ni coacción ni ofrecimientos de prebendas por parte de ningún funcionario de la Presidencia ni de la Fiscalía, ni de ningún particular para que declare en contra de ellos”, señaló James Arias.

Así las cosas, para la Fiscalía los hechos denunciados por la familia Uribe son “inexistentes”, por lo que un fiscal destacado ante el CTI decidió archivar provisionalmente la indagación contra el Secretario de Transparencia por el presunto delito de constreñimiento.

Escuche en este audio más información sobre:

-La Gobernadora del valle, Dilian Francisca Toro, cuestionó el comunicado emitido por el Ministerio de Salud y Cafesalud en el que se afirma que los niños pacientes con cáncer tienen garantizada la atención de su enfermedad.

-Con la captura de 43 personas en Sonsón, Antioquia, la Policía desarticuló la banda delincuencial ‘Los Crespos’ que tenía injerencia en el oriente lejano del departamento.

-Obras de mitigación por más de 8 mil millones de pesos se adelantan en Florencia con el fin de contrarrestar las inundaciones en la capital del Caquetá. Los trabajos benefician a 20 barrios.

-La canciller alemana, Angela Merkel, dio su primeras declaraciones desde el tiroteo en Múnich. Aseguró que Alemania averiguará qué hay detrás de este atentado.

-Se está corriendo la etapa 20 del Tour de Francia, con 2 colombianos en la fuga principal.

-Entre las nueve víctimas mortales del tiroteo que tuvo lugar ayer en Múnich hay tres ciudadanos turcos, ha informado el ministro de Exteriores de Turquía.

-El Estado Islámico se reivindicó el atentado en Kabul, Afganistán, que deja hasta ahora 31 muertos.

-Unas 17 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, por la explosión ocurrida en un edificio residencial de Buenos Aires, donde las autoridades presumen que se produjo una fuga de gas, informó la Defensa Civil de ese país.

