Fiscalía capturó a más de 500 extorsionistas y unos 41 secuestradores

En una de las conversaciones se escucha a una de las aterrorizadas víctimas clamando para que no le hagan nada, porque no tiene dinero para pagar la extorsión, en Buga, Valle del Cauca.

Víctima: Aló

Extorsionista: Aló…

Víctima: ¿Sí?

Extorsionista: Si, Paola, hoy ya se cumplió el plazo, el placito y entonces… ¿ya tiene lo mío o qué?

Víctima: Nada, no, no señor.

Extorsionista: ¿No tiene lo mío? y entonces?... me vas a colaborar o no me vas a colaborar…

Víctima: ¡Ay! Señor, nadie me presta, nadie me presta, no tengo plata, yo qué puedo hacer… ya fui al banco y me dijeron que no me prestan y me prestaron nada más tres millones de pesos para poder montar el negocio y ahorita me está pidiendo y no los tengo, no los tengo…

Extorsionista: Bueno y entonces cómo vas a hacer, cómo me vas a colaborar entonces… háblame pues que te escucho, decime cómo me vas a colaborar a ver si te puedo colaborar.

Víctima: Cómo te puedo colaborar, decime como te puedo colaborar, decime cómo si no tengo plata, no tengo, yo no tengo plata…

Extorsionista: Yo sé que vos tenés plata, como no vas a tener plata si es que yo hace dos meses te vengo haciendo seguimiento a vos, mirá que no es mentira lo que te digo, allá te acabe de mandar una gente a tu negocio, ¿vos pensás que es mentira?

Víctima: No, yo sé que no, mirá, yo acabo de ir al banco, tengo sobregirada, fui a mi el banco me presto tres millones de pesos para montar el negocio, le debo una vela a todo el mundo, es que... yo no tengo amigos en ningún lado, yo lo que tengo, no tengo plata, yo no tengo plata, te lo juro por mi Dios, yo no tengo plata.

Según la organización a la que dijeron pertenecer, fueron capturados por extorsión: uno del Bloque Sur de las Autodefensas de Putumayo, 38 del ELN, 67 de las Farc, siete de Los Úsuga, 45 Urabeños y 14 de la Policía Nacional, que en realidad eran delincuentes comunes, para un total de 172.

Los demás fueron 259 delincuentes comunes, 12 pertenecientes a la Organización Delincuencial La Terraza, 72 del Clan del Golfo, para un total de 343 capturados que en realidad pertenecían a las organizaciones de las que se identificaron.

De los 515 extorsionistas capturados, 104 fueron en flagrancia y 411 con orden judicial.

De las 41 personas implicadas en secuestros, cinco fueron capturadas en Flagrancia, dos que se identificaron como miembros del cartel de Sinaloa y tres delincuentes comunes, los restantes 36 fueron con orden judicial.

La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cuando reciba llamadas de este tipo, a no creer que las autoridades están exigiendo dinero para dejar libres a sus familiares o a invertir su capital en la falsa recuperación de automotores cargados con dinero.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias.

- No se pudo realizar la imputación de cargos contra el patrullero del Esmad, Néstor Raúl Rodríguez, sindicado del asesinato del joven Nicolás Neira en 2005.

- En una operación, 34 laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína fueron destruidos, en el departamento de Antioquia.

- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, convocó para mañana una sesión especial en el Palacio Federal en compañía de un cuerpo diplomático acreditado en el país. La oposición venezolana rechazará oficialmente la disolución que la Constituyente decretó.

- El Consulado de Colombia en Barcelona confirmó que el colombiano que resultó herido en el atentado terrorista en las Ramblas había viajado a España hace pocos días para comenzar sus nuevos estudios.

- El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa reveló que aún está en estudio si se amplía una hora más el pico y placa para vehículos particulares.

- La Personería de Bogotá citó a audiencia pública y formuló cargos contra dos exalcaldes de Suba por presuntas irregularidades en los años respectivos a sus administraciones.

