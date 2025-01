Fiscalía escuchó a hermanos Llano, víctimas de abuso en caso que salpica a padre De Roux

La Fiscalía avanza en el proceso judicial sobre los abusos sexuales que los hermanos Llano Narváez sufrieron en los años 70 por parte del padre jesuita Darío Chavarriaga y que no habrían sido reportados ante las autoridades por parte del padre Francisco De Roux, quien tuvo conocimiento de la investigación interna de la Iglesia que declaró responsable al sacerdote Chavarriaga en 2014.

Con la entrevista a Sofía Llano, realizada este viernes 10 de enero, se cierra la etapa de declaraciones de los ocho hermanos, un paso clave para esclarecer los hechos. La diligencia de Fernando Llano fue una de las más extensas (5 horas), al igual que la de Sofía, y ofreció detalles esenciales sobre las pruebas entregadas y el contexto del caso.

En entrevista con Blu Radio, Fernando Llano destacó que el proceso ante la Fiscalía ha incluido declaraciones juradas y la entrega de documentos clave, como cartas firmadas por las víctimas, que relatan los abusos sufridos.

“Las pruebas son las mismas que hemos entregado desde el inicio, cuando se le puso el conocimiento al padre Francisco de Roux. Estas incluyen cartas y declaraciones grabadas, que probablemente la Fiscalía obtendrá como parte del proceso”, explicó Llano.

El padre Francisco de Roux, quien fue denunciado por omisión de denunciaal no reportar los hechos en su momento, no ha sido citado a declarar. No obstante, ha expresado públicamente su disposición para comparecer. Fernando Llano confirmó que, aunque De Roux intentó acercarse a ellos, sus abogados recomendaron no establecer contacto directo debido al proceso en curso.

Sobre la carta pública que el sacerdote envió en diciembre, Fernando Llano señaló que la familia recibió con sorpresa sus palabras. De Roux manifestó su dolor por los hechos y aseguró haber unido la causa de las víctimas de pederastia a la de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, según Llano, no se ha visto una voluntad concreta de reparación hacia su familia.

“Estamos ejerciendo nuestro derecho a exigir verdad, justicia y reparación. Pero nunca hemos visto un acercamiento real ni en los últimos diez años ni en los momentos iniciales de este proceso”, afirmó Llano. Además, destacó que la reparación, uno de los pilares de la justicia restaurativa, ha estado ausente en el actuar de la Compañía de Jesús hacia ellos.

La carta de Francisco de Roux también incluye una reflexión sobre la necesidad de cambios profundos en la Iglesia. Reconoce que la lucha contra la pederastia ha tomado fuerza en los últimos años y resalta el mandato del papa Francisco de denunciar estos crímenes ante la justicia.

Con la culminación de las entrevistas a los hermanos Llano Narváez, la Fiscalía se encuentra en condiciones de evaluar las pruebas entregadas y definir los pasos a seguir.