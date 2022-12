Fiscalía no investigará a Santiago Rojas por caso Odebrecht a campaña Santos 2010

La Fiscalía General de la Nación no tiene elementos para vincular formalmente a una investigación o una imputación de cargos al actual director de la DIAN, Santiago Rojas, quien fue el gerente de la campaña Santos 2010, por el caso de los dineros de Odebrecht.

La Fiscalía asegura que Rojas no sabía nada del ingreso de los dineros de Odebrecht a la campaña que gerenció.



Entre tanto, BLU Radio conoció que Odebrecht le va a pagar a la justicia colombiana 11 millones de dólares, cerca de 33 mil millones de pesos colombianos, por los sobornos en Colombia, a título de reparación.



Sin embargo, sus directivos no serán procesados, pues ellos fueron los denunciantes y reciben los beneficios de un tratamiento especial.



Luis Bueno Junior, el exgerente de Odebrecht en Colombia -antes de que llegara Eleuberto Martorelli- será vinculado a la investigación, pero no será procesado, pues es el que ha colaborado con pruebas y testimonios.



Por otro lado, BLU Radio conoció que el ex viceministro de Transporte Gabriel García ya ha entregado bienes y dinero por 2.000 millones de pesos.