Fiscalía no tiene indicios de que Pegasus haya sido utilizado para “chuzar” magistrados

“Hasta el momento la Fiscalía no tiene certeza de que las comunicaciones de los magistrados de las altas cortes hayan sido interceptadas con el software Pegasus", informó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien se reunió con el presidente Gustavo Petro antes de la alocución en la que el mandatario denunció la compra de dicho programa a Israel durante el Gobierno Duque.

En este caso, la fiscal señaló que, hasta el momento, con el avance del proceso de investigación, no tiene información de que ese software haya sido utilizado para chuzar funcionarios y magistrados, por lo que afirmó que deberán esperar al avance de la investigación.

“El presidente me dio a conocer que existía esa información y que iba a hacerla pública. Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido, aún nosotros no tenemos esa evidencia. Estamos identificando si ese software existió”, expresó la Fiscal.

Camargo también indicó que Pegasus es un programa sofisticado que no deja rastro de su funcionamiento, por lo que aclaró que no es un proceso sencillo para evaluar la intervención de ese tipo de Software.

“Ese tipo de software es muy sofisticados y normalmente no dejan rastro. Entonces no es tan fácil como hacer un examen de un teléfono para saber si fue en el pasado objeto de una infiltración. Esos son software maliciosos que se insertan en los teléfonos celulares. Entonces creo que la cosa es mucho más compleja y esperamos dar una respuesta, aseguró Camargo.

La procuradora Margarita Cabello se refirió a la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre el software Pegasus, confirmó que desde la Procuraduría se está investigando para establecer la veracidad de las denuncias, además, reconoce que en cuanto a las presuntas chuzadas a magistrados todavía no se tienen resultados.