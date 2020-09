Fiscalía pide cárcel para implicados en la muerte de Javier Ordóñez

Ante la juez 29 penal con función de control de garantías, la Fiscalía sustentó por qué los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez deben ser enviados a prisión mientras avanza el proceso en su contra por la muerte del abogado Javier Ordóñez.

El ente acusador argumentó que si no son enviados a prisión, puede haber riesgo para uno de los testigos que denunció amenazas. Además, que los patrulleros, imputados por los delitos de homicidio y tortura agravada, comparezcan a las audiencias judiciales.

“Las medidas no restrictivas de la libertad resultan insuficientes para cumplir con la medida de aseguramiento, pues no garantiza que los patrulleros Rodríguez Díaz y Lloreda Cubillos no interfieran en el normal desarrollo del proceso judicial, dejen de ser un peligro para la comunidad y/o garanticen la comparecencia de los imputados al proceso”, dijo la Fiscalía.

Para la Fiscalía, la única medida razonable para los patrulleros involucrados en la muerte del abogado Javier Ordoñez es la cárcel. Dijo que el hecho de que uno de ellos, Juan Camilo Lloreda, se presentara voluntariamente no determina su voluntad para comparecer, pues ya tenía orden de captura y allanamientos a dos inmuebles en los que podía estar.