Fiscalía revela audio que incrimina a exagentes del CTI en caso 'Pacho Malo'

La Fiscalía presentó pruebas en la audiencia de medida de aseguramiento contra los exagentes del CTI Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares, señalados de manipular informes de Policía Judicial para proteger a alias 'Pacho Malo', identificado como Francisco Javier Martínez Ardila, un funcionario del CTI con presuntos vínculos con el narcotráfico.

El agente del CTI Fabio González declaró que el investigador Juan Camilo López lo contactó para pedirle que cambiara su versión sobre los hallazgos en la investigación contra 'Pacho Malo', consignados en una entrevista del 20 de abril de 2021. Según González, esta nueva citación se dio tras una conversación entre López Linares, el fiscal Daniel Hernández y la entonces vicefiscal Martha Mancera.

“Nosotros ya sabíamos que ellos querían lo de Pacho, desde el 28 de marzo de 2021. Si nosotros no hubiéramos mostrado esa foto, a nosotros no nos pasa nada”, relató González, en referencia a una reunión con Víctor Forero y Juan Camilo López, donde le pidieron modificar su versión sobre los hallazgos obtenidos junto con sus compañeros Pablo Bolaños y Mario Herrera.

La Fiscalía también presentó audios de una conversación del 21 de abril de 2021 entre Fabio González, Víctor Forero y Juan Camilo López. En la grabación, al parecer, le solicitan a González que altere su testimonio para omitir información sobre Pacho Malo:

“¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien hermano, bien gracias a Dios. Trabajando. Gracias. Revisando la entrevista que usted me dio acá. Pues yo considero, y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso, no es bueno que eso ande rondando por ahí en los temas que no corresponde. Segundo, pues es delicado el tema. Yo conozco a la persona a la que se refieren ahí, no es que sea mi amigo ni mucho menos, sino que lo conozco porque yo he hecho trabajos en buenaventura, y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local”

Las pruebas presentadas refuerzan la hipótesis de la Fiscalía sobre un posible encubrimiento dentro del CTI para proteger a Martínez Ardila, quien habría utilizado su cargo para realizar actividades ilícitas.