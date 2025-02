Alias ‘Coca Cola’, la ficha clave que permitió la captura de ‘Pacho Malo’

En el marco de la audiencia de medida de aseguramiento contra el exagente del CTI Víctor Forero y Juan Camilo López, señalados de manipular informes de Policía Judicial en investigaciones contra el narcotraficante Javier Martínez, alias Pacho Malo, salió a la luz la declaración del agente del CTI Fabio González, quien reveló detalles sobre la captura de Martínez.

González, junto con el agente Pablo Bolaños y el fallecido Mario Herrera, inició en 2021 una investigación sobre actividades de narcotráfico y contrabando en el suroccidente del país. Actualmente, tanto él como Bolaños enfrentan un juicio por una investigación paralela que los vincula con el narcotráfico.

En su testimonio, González explicó que la detención de Julio César Toro, alias 'Coca Cola', fue un punto de quiebre en el caso, ya que este decidió colaborar con la Fiscalía y entregar información clave. “Cuando 'Coca Cola' dice: "Vamos a empezar por los pequeños y luego vamos por los grandes, porque uno de ellos es de tu empresa, a uno le cae el sinsabor. Me pregunté ‘¿cómo así que es de mi empresa?, y él solo me respondió: no, no, no, después hablamos. Vayan cumpliéndome’”, relató González.

El agente aseguró que en ese momento no entendió la magnitud de la afirmación, pero que con el tiempo la información se aclaró. Según su testimonio, Toro tenía una amistad de más de 16 años con 'Pacho Malo', pero optó por delatarlo al ver que el principio de oportunidad que le ofrecía la Fiscalía avanzaba. “Coca Cola vio que el doctor Mariano le estaba cumpliendo y entonces un día me dijo: ‘Vamos por dos grandes. Vámonos por el cabecilla de los Pacheli y después sí, Fabio, vámonos por Pacho’”, explicó.

Publicidad

El 31 de enero de 2021, el sicario de confianza de 'Pacho Malo' fue asesinado en Chinchiná. Poco después, Toro reafirmó su decisión de entregar información. “'Coca Cola' me dijo: Fabio, vámonos por Pacho. Ya es hora’”, recordó González.