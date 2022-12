Formulan pliego de cargos contra 9 directivos del BanAgrario por crédito a Estraval

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra 9 directivos del Banco Agrario, quienes deberán responder por, al parecer, omitir sus funciones al no verificar los requisitos que Estraval debía cumplir para acceder al crédito.

Se trata de la gerente nacional de análisis de crédito, Angélica María Castro Rodríguez; la gerente de ventas de banca de consumo, Rosmary Malaver Figueroa, y el subgerente de ventas de Banca de Consumo, Hernán Guillermo Urrego Olarte.

Además, deberán responder el expresidente Álvaro Miguel Navas Patrón, la ex vicepresidente de Crédito y Cartera Gloria Marcela Ferrán Muñoz, la ex profesional sénior de la Gerencia de Ventas de Banca de Consumo Claudia Andrea Rojas Caicedo, el ex subgerente de Crédito Empresarial y Oficial Óscar Mauricio Romero Carrillo, la ex profesional sénior de Análisis Financiero Irleana Martínez Barahona, y el exanalista financiero de la Vicepresidencia de Crédito y Cartera Henry Federico Toledo Ospina.

“Al parecer, Estrategias en Valores S. A. no era originadora de libranzas sino intermediaria en la compraventa de cartera que realizaban sus cooperativas aliadas, las cuales se habrían negado, posteriormente, a transferir los dineros recaudados directamente al banco”, señala la Procuraduría.