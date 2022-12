Fracasó conciliación entre Marta Lucía Ramírez y Petro en la Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibirá la ratificación de la denuncia que interpuso la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez contra el senador Gustavo Petro por el delito de injuria y calumnia.

Lo que trascendió es que tras evidenciar que no hay ánimo conciliador entre Ramírez y Petro lo que se requerirá es la ratificación de la denuncia para continuar con la versión libre del implicado en este proceso.

A esta diligencia de conciliación no asistió el senador Petro, quien presentó una excusa ante por incapacidad, sin embargo, no fue aceptada al advertir que fue expedida por un médico particular.

El origen de esta denuncia se dio tras la publicación de un trino del excandidato presidencial Gustavo a Petro quien cuestionó la denominada operación Orión registrada en Medellín en 2002, señalando que estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez.

“Dado que la operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la comuna XIII de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Martha Lucia Ramírez, han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia?”, señaló Petro en su trino.

El alto tribunal requerirá al senador Petro para escuchar su versión sobre esta denuncia y determinar si continúa o no con una investigación formal por estos hechos.