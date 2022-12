Gabriel García Morales logró principio de oportunidad con la Fiscalía

A tan solos unos días que se dicte la condena contra el ex viceministro Gabriel García Morales por recibir sobornos de Odebrecht para obtener contratos en Colombia, el propio fiscal Néstor Humberto Martínez avaló el principio de oportunidad con el que tendrá beneficios jurídicos a cambio de colaboración con la justicia.



El acuerdo, que ya fue avalado por el juzgado 65 de garantías de Bogotá, tiene vigencia de un año y convierte a García en el segundo testigo estrella del proceso.



Le puede interesar: Así se habría gastado el ex viceministro Gabriel García el soborno de Odebrecht.



El acuerdo contempla que García Morales ya no será procesado por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero seguirá el proceso por cohecho, e interés indebido en la celebración de contratos, que fueron aceptados por el exfuncionario y cuya condena se conocerá el próximo 18 de agosto.



Cabe recordar que García Morales fue acusado de recibir 6.5 millones de dólares de Odebrecht para la adjudicación del tramo dos de la Ruta del Sol.



