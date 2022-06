Gobierno confirma extradición de la hermana de 'Otoniel' y tres integrantes del Clan del Golfo

El presidente Iván Duque confirmó este martes, 21 de junio, la extradición de Nini Johana Úsuga David, hermana de alias ‘ Otoniel ’, y tres miembros del Clan del Golfo . De acuerdo con la acusación, formulada por la justicia de Estados Unidos a través de la Embajada en Bogotá, la mujer era jefe de finanzas del Clan del Golfo.

“Se confirma la extradición a EE.UU. de Nini Johana Úsuga , alias 'La Negra' (hermana de alias 'Otoniel') y de 3 integrantes más del "Clan del Golfo": Jorge Castaño, alias 'Plástico', Juan José Valencia, alias 'Falcon' y Camilo Hernández, alias 'Camilo'”, escribió Duque en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Alias 'La Negra' presentó recurso de reposición y el mismo fue resuelto confirmando su extradición. Una vez más reiteramos que este es el destino que les espera a los narcoterroristas que persisten en su actuar delictivo. #ElQueLaHaceLaPaga — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 21, 2022

La confirmación del presidente Iván Duque se da luego de que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, diera también luz verde para la extradición de Alias ‘La Negra’.

Vale la pena recordar que el pasado 29 de abril la defensa de Nini Úsuga, alias ‘La Negra’, había solicitado tener en cuenta unas pruebas dirigidas a verificar el cumplimiento de la garantía del non bis in ídem, la cual dice que no se debe procesar a una persona dos veces por el mismo hecho.

Publicidad

"Pido que esta Corte sea garante del respeto por dicho principio, mediante la revisión exhaustiva de los hechos por los cuales Nini Johana Úsuga David fue condenada en Colombia y, en consecuencia, niegue, la extradición solicitada de encontrar que aquellos se identifican con los que soportan la acusación extranjera”, puntualizó la defensa.

Sin embargo, la Corte Suprema negó esta petición y emitió un concepto favorable de extradición.

Publicidad

“Por la Secretaría de la sala se comunicará esta determinación a la requerida Nini Johana Úsuga David, a su defensor y al representante del Ministerio Público, al igual que al fiscal general de la Nación para lo de su competencia en relación con la capturada con fines de extradición. Finalmente, se devolverá la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites legales subsiguientes”, señaló el fallo de la Corte Suprema.

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: