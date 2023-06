"Guardaré silencio porque soy inocente": presidente del FNA sobre entrega de puestos

Luego de conocerse que Gilberto Rondón, presidente del Fondo Nacional de Ahorro, FNA , habría repartido puestos a 19 congresistas del Partido Liberal, él mismo salió a hablar sobre este hecho y aseguró que guardó silencio en la diligencia ante la Corte Suprema de Justicia porque es inocente: "Por un tema de estos quieren acabar con mi dignidad", dijo a la salida del alto tribunal.

Ante la Corte Suprema de Justicia este lunes, 26 de junio, el presidente del FNA dijo: "Con toda la transparencia del caso, yo no creo que aquí nadie haya cometido ninguna falta, en realidad. Yo ya he sido sometido a un escarnio público. Les pido por favor que me dejen tranquilo porque eso me ha causado un daño enorme, a un hombre de familia, y por un tema de estos quieren acabar con mi dignidad".

Asimismo, Rondón reiteró ser inocente y aseguró que en todas las diligencias ante la Procuraduría, Fiscalía y Corte Suprema "guardará silencio" hasta que no se demuestre lo contrario a su inocencia.

Cabe recordar que Rondón enfrenta dos denuncias en contra: la primera, por delitos de cohecho que fue interpuesta por Enrique Gómez y Hernando José Cortés; la segunda, del abogado Daniel Briceño por cohecho por dar u ofrecer.

Este caso tiene una indagación previa abierta por la Corte Suprema de Justicia contra 19 congresistas del Partido Liberal por posible entrega indebida de puestos en el Fondo Nacional de Ahorros, FNA.

Esta indagación previa se da porque Enrique Gómez Martínez y Hernando José Cortés Luna remitieron, vía correo electrónico, una denuncia a la Secretaría de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de 19 congresistas liberales. Ambos señalaron presuntos puestos en el FNA.

