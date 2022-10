Hace 20 años los paramilitares perpetraron una las peores masacres en Barrancabermeja

Se cumplieron 20 años de una de las peores masacres cometidas por los paramilitares en Colombia, específicamente en Barrancabermeja, Santander. Ocho personas murieron y dos más fueron desaparecidas el 28 de febrero de 1999.



Las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar, Ausac, primero irrumpieron en un bazar que se realizaba en el barrio Provivienda, al nororiente de Barrancabermeja, donde dispararon sin control y mataron a tres personas que disfrutaban de la fiesta.

Le puede interesar Veinte años después de masacre de Barrancabermeja, 17 personas siguen desaparecida



Luego, fueron al Club Náutico de Ecopetrol y les quitaron la vida a otros dos ciudadanos, entre ellos a un taxista y un vendedor de lotería. Posteriormente, por la calle les dispararon a otras tres personas, entre ellos a un gerente de un banco.



“Hace 20 años asesinaron a personas trabajadoras, humildes, entre ellos mi padre que era comerciante, queremos que esta historia no se siga repitiendo”, dijo Daniela Gil, familiar de una de las víctimas.



En el ataque, dos personas fueron secuestradas y desde entonces no se sabe nada de ellos.



Según testimonios de algunos desmovilizados, los ‘Paras’ realizaban estas masacres y mataban personas al azar con el único objetivo de mostrar su poderío en la zona.



En un sentido homenaje a las víctimas, los familiares exigen verdad y reparación porque hasta el momento no hay una sola persona condenada por el hecho.