La herramienta que tenemos es protestar en aeropuertos: sindicato Migración por incumplimientos

El líder sindical Yeison Mesa detalló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga cómo se ha incumplido el cronograma para la mejora de las condiciones de los trabajadores.

