La herramienta que tenemos es protestar en aeropuertos: sindicato Migración por incumplimientos

Yeison Mesa, presidente de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia, habló sobre la posible parálisis en los aeropuertos, tras una serie de incumplimientos pactados que, según ellos, ha tenido la administración y el Gobierno.

"Tenemos una nueva directora nacional que ha hecho un papel desastroso, está llevando la ruina y está incumpliendo los acuerdos sindicales. A 6 meses de que este gobierno nos vemos en la penosa obligación de exigir nuestros derechos, de pelear por lo que se acordó", indicó Mesa.

A su vez, afirmó que la única herramienta con la que cuentas es la protesta.

"La herramienta que tenemos es protestar en aeropuertos internacionales de Colombia. Esta administración, desafortunadamente, ha sido funesta, se ha encargado de hacer quedar por el suelo el proyecto del cambio. Irónicamente están mucho más preocupados las aerolíneas, la IATA y todos los que hacen parte del sector, porque son los que se ven realmente afectados. El Gobierno nacional parece que como que no le importa o no le llama la atención, porque no le han prestado la atención necesaria", enfatizó el líder sindical.



Sobre el estudio de nivelación salarial

El líder sindical detalló cómo se ha incumplido el cronograma para la mejora de las condiciones de los trabajadores.



"En el primer trimestre de 2025 se tenía que contratar el estudio de rediseño, reingeniería y nivelación salarial de Migración Colombia'. Hoy, enero 2026, les puedo decir que no se contrató ninguna empresa, que no se hizo absolutamente nada. Se contrataron a siete expertos supuestamente, dándoles 12 millones de pesos y no se ha entregado absolutamente nada. Se entregó un informe de diagnóstico, no está bien hecho, está hecho en contra de la ley, no llena los requisitos y no los va a llenar", afirmó Mesa.

Además, Mesa denunció una grave falta de recursos y un uso cuestionable de los fondos por parte de la dirección.

"Al día de hoy, Migración Colombia no tiene plata ni siquiera para pagar todos los salarios del año. Hay un hueco de 40.000 millones de pesos y la entidad sigue tapando y tapando. Vemos una entidad desfinanciada, una entidad que está prácticamente en la ruina", finalizó.

