Harold Barragán será condenado a 21 años de prisión por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La justicia avanza en el caso del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego de que Harold Daniel Barragán Ovalle alcanzara un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que aceptó su participación en la planeación del crimen. Como resultado de esta negociación judicial, será condenado a una pena de 21 años y 4 meses de prisión.

De acuerdo con el ente acusador, Barragán Ovalle admitió su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Según las pruebas recopiladas, participó en videollamadas en las que se coordinaron acciones previas y posteriores al ataque, incluyendo el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el crimen. Además, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima, así como haber colaborado con Elder José Arteaga, alias 'Chipi', para facilitar su ocultamiento y evasión de las autoridades.

La Fiscalía también estableció que Barragán Ovalle hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a la comisión de homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.



Por estos hechos, ya han sido vinculadas formalmente nueve personas. Entre ellas se encuentra Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio, así como Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes ya fueron condenados a penas superiores a los 21 años de prisión.